  • Alwasat News
Atwasat

الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 04:39 مساء
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
مباراة الأردن والعراق في أمم آسيا بقطر، 29 يناير 2024. (إنترنت)
WTV_Frequency

أطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي بنتيجة 3-2، الإثنين، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي.

تقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت البدل من ضائع الذي شهد تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7)، حسب «فرانس برس».

- سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح والعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وهو سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يتابع «ميتشو» في الأمم وقرار إبعاد الجمهور وظهور الفلسطيني ...
كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار

كاريكاتير حليم - استمرار انخفاض الدينار الليبي أمام الدولار
الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية

الاحتلال يعدم طفلا ميدانيا في بيت لحم بالضفة الغربية
«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا

«ركلات الحظ» تبتسم للكونغو وتقصي مصر من أمم أفريقيا
شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال في غزة

شاهد: المقاومة الفلسطينية تقصف قوات إسرائيلية راجلة وتفجر دبابات وآليات الاحتلال...
فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)

فؤاد أبوشقرا: ما حققه الأهلي طرابلس بدورة دبي الدولية للسلة مجرد بداية (فيديو)
نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي

نفوق أكثر من 100 رأس أبقار بسبب مرض الجلد العقدي
السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي

السنوسي يبحث مبادرته مع وفد من المكون الأمازيغي
شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط والغاز

شاهد في «اقتصاد بلس».. تقرير أميركي جديد: ليبيا تملك مخزونًا ضخمًا من النفط ...
«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات جماعية وازدواجية معايير

«الخارجية الفلسطينية»: تعليق تمويل «الأونروا» ودعم إسرائيل في إبادة شعبنا عقوبات...
«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة

«نيويورك تايمز» تكشف تفاصيل ثلاث صفقات لإنهاء الحرب على غزة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة

شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي

مشجع يطارد حكمًا في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي
تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان

تكسير الصحون تقليد راسخ في الحياة الليلية باليونان
مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع

مطعم «7 أكتوبر» في الأردن يزيل اللافتة وآخر يفتتح في نفس الأسبوع
إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها

إعلان وفاة منتج مسلسل «عائلة سيمبسون» بعد ثلاثة أشهر من حدوثها
قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير

قناة الوسط «Wtv» تعلن عودة برنامج «ملعب الوسط» بعد توقف قصير
«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة

«الأفيال» المنهارة تكافح أمام صحوة «أسود التيرانغا» في موقعة أفريقية شرسة
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
طاجيكستان تطيح بالإمارات من كأس آسيا بركلات الترجيح
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم أفريقيا
بهدف قاتل.. غينيا تخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية بكأس أمم ...
«المرابطون» يسعون لترويض «القروش» بكأس الأمم الأفريقية
«المرابطون» يسعون لترويض «القروش» بكأس الأمم الأفريقية
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا بافانا» بقمة جديدة في الأمم.. الثلاثاء
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب برشلونة
(فيديو) ريال مدريد بطلًا لكأس السوبر الإسباني على حساب ......
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة السلة
شاهد.. الأهلي طرابلس يتوج ببرونزية بطولة دبي الدولية لكرة ......
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب ......
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا...
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا
رئيس كوت ديفوار يفتتح منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا...
المزيد
«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا.. الثلاثاء
«نسور مالي» تصارع «خيول بوركينا» في دور الـ16 بأمم أفريقيا........
إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات بسبب منشطات
إيقاف المتزحلقة الروسية كاميلا فالييفا أربع سنوات بسبب ......
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا
الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم ......
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا بافانا» بقمة جديدة في الأمم.. الثلاثاء
«أسود الأطلس» تتسلح بالركراكي العائد خلف الخطوط أمام «بافانا......
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم أفريقيا»
جداريات فنية تحكي قصة الكرة في كوت ديفوار أمام ضيوف «أمم ......
المزيد