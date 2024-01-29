الأردن يطيح بالعراق في مباراة مجنونة ويبلغ ربع نهائي أمم آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أطاح المنتخب الأردني بنظيره العراقي بنتيجة 3-2، الإثنين، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم، في مباراة مجنونة كان مسرحها استاد خليفة الدولي في الدوحة ليبلغ ربع النهائي.

تقدّم الأردن بواسطة يزن النعيمات (45+1)، لكن العراق ردّ بهدفين عبر سعد ناطق (68) وأيمن حسين (76)، لكن متصدر ترتيب هدافي البطولة (6) طُرد لاسترساله بالاحتفال بالبطاقة الصفراء الثانية، فكانت نقطة تحوّل دفع ثمنها العراق، بطل 2007، في الوقت البدل من ضائع الذي شهد تسجيل الأردن هدفين قاتلين عبر يزن العرب (90+5) ونزار الرشدان (90+7)، حسب «فرانس برس».

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وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها الأردن ربع النهائي بعد 2004 عندما خرج أمام اليابان بركلات الترجيح والعام 2011 عندما سقط أمام أوزبكستان 1-2، وهو سيلاقي في الدور المقبل طاجيكستان.