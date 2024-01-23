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سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 04:00 مساء
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
مباراة سابقة لمنتخب سورية في تصفيات آسيا. (أرشيفية : الإنترنت)
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بلغت سورية الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على الهند 1-صفر الثلاثاء على ملعب البيت ضمن منافسات المجموعة الثانية من البطولة المقامة حاليًا في قطر.

في حين انتهت المباراة الثانية بتعادل أستراليا مع أوزبكستان 1-1. وسجل البديل عمر خريبين الهدف الوحيد (76) محققًا الأهم لمنتخب بلاده الذي كان الفوز سبيله الوحيد لبلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، بعد أن أخفق في المشاركات الست السابقة.

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وضمنت سورية إحدى البطاقات الأربع لأفضل منتخبات في المركز الثالث بعدما رفعت رصيدها إلى 4 نقاط بفارق نقطة خلف أوزبكستان الثانية التي لحقت بأستراليا المتصدرة والضامنة لتأهلها في الجولة الثانية وذلك بتعادلها معها 1-1.

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