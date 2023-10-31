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السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 10:50 مساء
السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو وعلم السعودية. (الإنترنت)
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» جياني إنفانتينو أن المملكة العربية السعودية مرشحة وحيدة لاستضافة مونديال 2034.

وحصل الملف الذي قدمه الاتحاد السعودي لكرة القدم على ثقة مسئولي الفيفا. ووفي حال الاتقرار على المملكة، ستكون السعودية ثالث دولة عربية تستضيف المونديال، بعد قطر 2022 والمغرب التي ستنظم بطولة 2030 مع البرتغال وإسبانيا.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»: «سيجري تنظيم أعظم عرض على وجه الأرض لبطولة كأس العالم، من قبل كندا والمكسيك والولايات المتحدة في العام 2026 في أميركا الشمالية». وأضاف: «من المقرر أن تجري استضافة النسختين المقبلتين من كأس العالم في أفريقيا (المغرب) وأوروبا (البرتغال وإسبانيا)».

وكان الاتحاد الدولي اختار في الرابع من أكتوبر الجاري، الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030، مع إقامة 3 مباريات ضمن دور المجموعات في الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي احتفالًا بالذكرى المئوية لإقامة النسخة الأولى من كأس العالم العام 1930 في الأوروغواي تحديدا، علمًا بأن نسخة 2026 ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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