توجيه اتهامات جنائية لشرطي أطلق النار على حافلة جماهير مونشنجلادباخ

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المدعي العام في مدينة أوجسبورج الألمانية أن شرطيا ألمانيا أطلق النار من سلاحه وهو في الخدمة، على هامش مباراة أوجسبورج ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الدوري الألماني لكرة القدم في أغسطس الماضي، يواجه اتهامات جنائية.

الشرطي أصاب زملاءه بصدمة

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن الشرطي، الذي كان في الخدمة خلال المباراة، متهم بارتكاب أذى جسدي خطير، وإتلاف الممتلكات بسبب الرصاصة التي أطلقها.

وأصيب العديد من رجال الشرطة الآخرين، الذين كانوا في سيارة للشرطة مع مطلق النار، بصدمة بينما أصيب شرطي بشظية زجاج عندما اخترقت الرصاصة الزجاج الأمامي للسيارة.

كما أصابت الرصاصة أيضا حافلة جماهير مونشنجلادباخ دون أن تؤدي إلى إصابات بين ركابها.

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وقال مكتب المدعي العام إن الشرطي أطلق الرصاصة من دون سبب مفهوم.

وقد تقرر إيقاف الشرطي عن العمل بعد الحادث، واستبعدته الشرطة البافارية من قوات تأمين مباريات كرة القدم.