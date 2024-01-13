بايرن ميونخ يُكَرِم «القيصر» بيكنباور برقمه الشهير 5 خلال فوزه الكبير في الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط

كَرَّمَ بايرن ميونخ أسطورته «القيصر» فرانتس بيكنباور، الذي فارق الحياة الأحد عن 78 عاماً، بأفضل طريقة من خلال الفوز على ضيفه هوفنهايم 3-0 بفضل ثنائية لجمال موسيالا، الجمعة، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وخاض العملاق البافاري، الساعي إلى لقبه الثاني عشر توالياً في الدوري، مباراته الأولى بالعام 2024 وشط أجواء حزينة نتيجة وفاة بيكنباور الذي تألق في صفوفه كلاعب، وتوج معه بلقب الدوري أربع مرات، وكأس الأندية الأوروبية البطلة ثلاث مرات، قبل أن يدربه لاحقاً ويحرز معه لقب الدوري، وصولاً إلى تولي منصب رئيس النادي.

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وفي أجواء مناخية باردة جداً، حيث وصلت الحرارة إلى ناقص 9 درجات مئوية، أجرى لاعبو بايرن عملية الإحماء وهم يرتدون قمصاناً تحمل الرقم 5 الذي كان يرتديه بيكنباور حين كان لاعباً في مسيرة أحرز خلالها كأس العالم في العام 1974، قبل أن يكرر الأمر كمدرب في العام 1990.