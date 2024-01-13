تفاصيل دفن بيكنباور مع ابنه بمقاطعة بافاريا في ميونخ

القاهرة - بوابة الوسط

وري جثمان أسطورة كرة القدم الألمانية فرانتس بيكنباور الثرى الجمعة في ميونخ بمراسم خاصة صغيرة، وذلك بعد خمسة أيام على وفاته عن 78 عاماً.

وذكرت جريدة «بيلد» الألمانية أن «القيصر» دُفِن في مقبرة غابة بيرلاخر، على بُعد كيلومترين فقط من المكان الذي نشأ فيه بيكنباور في ضواحي ميونخ، حسب وكالة «فرانس برس».

نعش بيكنباور مغطى بالزهور

وأظهرت صور، نشرتها وسائل إعلام ألمانية، نعش بيكنباور مغطى بالزهور، وهو محمول عبر المقبرة المغطاة بالثلوج جنوب عاصمة مقاطعة بافاريا.

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وقد دُفن الأسطورة الألمانية في قطعة أرض بجوار ابنه ستيفان، الذي توفي في 2015 عن 46 عاماً بسبب ورم في المخ، ووالديه المدفونين هناك أيضاً. واقتصرت مراسم الدفن، الجمعة، على عدد قليل من الأصدقاء وأفراد العائلة.