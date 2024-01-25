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عُمان تودّع كأس آسيا وإندونيسيا تُكمل عقد ثمن النهائي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 يناير 2024, 07:40 مساء
عُمان تودّع كأس آسيا وإندونيسيا تُكمل عقد ثمن النهائي
مباراة منتخبي عمان وقيرغيزستان بكأس آسيا الخميس 25 يناير 2024 (رويترز)
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ودّع منتخب عُمان بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، بعدما تعادل اليوم الخميس، مع منتخب قيرغيزستان بهدف لكل منهما، ضمن منافسات المجموعة السادسة على استاد عبدالله بن خليفة.

منتخب عُمان يضيع فرصة التأهل
منتخب عُمان دخل المباراة وهو في حاجة إلى الفوز لكي يضمن آخر بطاقة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، ليكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابه إندونيسيا التي حصدت ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة،

وأكملت عقد المنتخبات المتاهلة إلى الدور ثمن النهائي، بحسب وكالة «فرانس برس».

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وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السعودية سلبيا مع تايلاند التي ستواجه إندونيسيا في ثمن النهائي، فبقي المنتخب السعودي في الصدارة برصيد سبع نقاط ليواجه كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مقابل خمس نقاط للمنتخب التايلاندي.

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