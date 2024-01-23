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كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 23 يناير 2024, 09:56 مساء
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
فرحة لاعبي السنغال بهدفهم في مرمى غينيا، الثلاثاء 23 يناير 2024 (إكس)
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حسمت السنغال حاملة اللقب صدارتها للمجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم بفوزها على غينيا 2-0، الثلاثاء، على ملعب شارل كونان باني في ياموسوكرو، لتكون الوحيدة بين منتخبات النسخة الحالية التي تحقّق العلامة الكاملة.

سجّل المدافع عبدولاي سيك (61) والمهاجم البديل إليمان نداي (90) للسنغال التي فازت بأقل مجهود ممكن، وأكدت تأهلها الذي حسمته خلال الجولة الماضية، بحسب وكالة «فرانس برس».

وبذلك حقق منتخب السنغال العلامة الكاملة بـ3 انتصارات متتالية في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، واصطحبت منتخب غينيا للدور ثمن النهائي كأفضل ثالث بعد تفوقه على كوت ديفوار ثالث المجموعة الأولى وغانا ثالث المجموعة الثانية، بالإضافة غلى صعود الكاميرون كثاني الترتيب بأربع نقاط.

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