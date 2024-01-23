فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

بلغت فلسطين الدور الثاني من كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخها بفوزها على هونغ كونغ 3-صفر الثلاثاء في المجموعة الثالثة التي شهدت تأهل الإمارات أيضًا رغم خسارتها أمام إيران 1-2.

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وسجل عدي الدباغ (12 و60) وزيد القنبر (48) الأهداف الفلسطينية، وحصدت إيران العلامة الكاملة بتسع نقاط، تليها الإمارات بأربع نقاط بفارق الأهداف عن فلسطين، حسب «فرانس برس».

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وحققت فلسطين أول فوز لها في ثالث مشاركة لها في النهائيات، فكان مفتاحها إلى الدور الثاني.

وفي المباراة الثانية، تقدمت إيران بهدفي مهدي طريمي (26 و65)، قبل أن ترد الإمارات بهدف يحيى الغساني (90+3) الذي أهدر ركلة جزاء أيضًا (64).