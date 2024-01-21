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حارس ميلان ينتقد صمت السلطات الإيطالية على الإساءات العنصرية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 07:32 مساء
حارس ميلان ينتقد صمت السلطات الإيطالية على الإساءات العنصرية
حارس ميلان مايك ماينان خلال المباراة التي تعرض فيها لإساءات عنصرية السبت 21 يناير 2024 (إكس)
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انتقد حارس فريق ميلان، الفرنسي مايك ماينان، الذي ترك ملعب فريق أودينيزي بضع دقائق عقب تعرضه إلى إهانات عنصرية من قبل جماهير صاحب الأرض، سلطات كرة القدم، ومشجعي الفريق المنافس.

ماينان ينتقد الصمت على العنصرية
وقال ماينان في بيان نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعية: «لست مجرد لاعب تعرض لهجوم عنصري، وإنما رجل ورب أسرة، هذه ليست المرة الأولى، أصدرنا بيانًا صحفيًا ودشنا حملات إعلانية وبروتوكولات ولم يتغير شيء، يجب على النظام أن يتحمل مسؤوليته».

وقال: «من جلسوا في المنصة ورأوا وسمعوا كل شيء واختاروا الصمت شركاء أيضًا»، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

كما هاجم حارس ميلان نادي أودينيزي وسلطات كرة القدم الإيطالية، فقال إن أودينيزي تحدث عن توقف المباراة كأن شيئًا لم يحدث، ولهذا هو متواطئ، والسلطات الإيطالية إن لم تفعل شيئًا مع كل ما يحدث من إساءات عنصرية ستكون متواطئة.

وأكد الحارس أنه لا يرغب في أن يصنف كضحية للعنصرية، وشكر رسائل الدعم التي وصلته أخيرًا.

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واختتم بيانه بالقول: «لست ضحية، أشكر ميلان وزملائي والحكام ولاعبي أودينيزي وكل من ساندوني واتصلوا بي ودعموني علانية وفي السر».

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