داني ألفيش يغير أقواله للمرة الخامسة في قضية الاعتداء الجنسي

القاهرة - بوابة الوسط

غير النجم البرازيلي داني ألفيش أقواله مجددا قبل المثول أمام محكمة في مدينة برشلونة الإسبانية لمحاكمته حول تهمة الاعتداء الجنسي في مطلع الشهر المقبل.

داني ألفيش مسجون منذ عام كامل

واعتقلت الشرطة الإسبانية داني ألفيش في يناير 2023 بتهمة الاعتداء الجنسي على إحدى الفتيات في ملهى ليلي بمدينة برشلونة، وعلى إثرها جرى سجن الظهير الأيمن السابق لفريق برشلونة منتظرا محاكمته حول التهمة، إلا أنه سبق وغير أقواله أربع مرات سابقة خلال فترة سجنه.

ووفقا لجريدة «يو أو إل» البرازيلية، فإن داني ألفيش يعول على الدفاع عن نفسه في أقواله الجديدة بأنه كان مخمورا ولا يتذكر ما الذي حدث في تلك الليلة بملهى سوتون في برشلونة.

وسيحصل فريق الدفاع عن ألفيش على مساعدة من زوجته جوانا سانز التي ستقول إنه لم يكن طبيعيا عندما عاد إلى المنزل في تلك الليلة.

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وهذه هي المرة الخامسة التي يغير فيها ألفيش أقواله، إذ بدأ بقوله إنه لا يعرف الفتاة التي تتهمه بالاعتداء عليها، قبل أن يقول إنه ذهب برفقتها إلى دورة المياه دون حدوث أي شيء، ليغير قوله لمرتين ثالثة ورابعة لاحقا. من جانبه، يطالب الادعاء العام بسجنه 12 عاما وهي العقوبة القصوى في القانون الإسباني.