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النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 05:52 مساء
النيابة العامة الإسبانية تطالب بسجن داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب
داني ألفيش خلال مشاركته في إحدى مباريات فريق برشلونة (أرشيفية: الإنترنت)
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تسعى النيابة العامة الإسبانية إلى استصدار حكم بالسجن تسع سنوات على المدافع البرازيلي داني ألفيش المتهم باغتصاب شابة في ملهى ليلي بمدينة برشلونة في ديسمبر 2022، حسب ما أعلن مكتب المدعي الإسباني العام اليوم الخميس.

عقوبة السجن والغرامة تلاحق داني ألفيش
كما طالب ممثلو الادعاء نجم نادي برشلونة الإسباني السابق المسجون حاليا في إسبانيا منذ اعتقاله في شهر يناير بدفع تعويض قدره 163 ألف دولار أميركي لضحيته المزعومة، بحسب نسخة من لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس».

داني ألفيس يحاول تسريع محاكمته بتهمة الاغتصاب
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يذكر أن داني ألفيش قرر في أغسطس الماضي عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة لعدم تأخير محاكمته، وذلك برغم تشكيكه في وقائع القضية.

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