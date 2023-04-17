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المحكمة تعيد الاستماع لأقوال البرازيلي ألفيش في تهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أبريل 2023, 08:04 مساء
المحكمة تعيد الاستماع لأقوال البرازيلي ألفيش في تهمة الاغتصاب
البرازيلي داني ألفيش. (أرشيفية : الإنترنت)
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استمع قاضي التحقيق في برشلونة، الإثنين، مجدداً إلى البرازيلي داني ألفيش المتهم في قضية اغتصاب، وذلك بناءً على طلب المدافع السابق لنادي برشلونة لكرة القدم، وغادر ألفيش السجن الذي كان محتجزاً فيه احتياطياً منذ 20 يناير بالقرب من برشلونة ليستمع إليه القاضي لمدة نصف ساعة تقريباً.

ووفقاً لمصدر قضائي، فقد ادّعى المدافع الدولي السابق البالغ 39 عاماً مرة أخرى أن العلاقة الجنسية التي أقامها مع المشتكية جرت بالتراضي، جرى الاستماع إلى ألفيش لأول مرة من قبل نفس القاضي في اليوم الذي احتُجز فيه في 20 يناير، بسبب خطر هروب اللاعب إلى بلده الأم البرازيل، التي لا تُسلّم مواطنيها بشكل عام، حسب «فرانس برس».

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مسيرة رياضية حافلة بالألقاب
وعاش ألفيش، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقباً، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين العامي 2008 و2016. فاز بـ23 لقباً مع النادي الكتالوني، بينها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وست بطولات إسبانية وأربعة كؤوس محلية، وظهر في مونديال قطر العام الماضي، أصبح في سن الـ39 عاماً و210 أيام أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.

حقيقة اتهامات الفتاة لنجم البرازيل
حاول محامو اللاعب الإفراج عنه بانتظار محاكمته، لكن استئنافهم رُفض في فبراير، وحسب الصحافة المحلية، فإنهم يعدون استئنافاً جديداً بعد جلسة الاستماع الجديدة للاعب، واتهمت شابة اللاعب ألفيش، الذي دافع أيضاً عن ألوان أندية باريس سان جرمان الفرنسي وإشبيلية الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وساو باولو، باغتصابها في نهاية ديسمبر في دورة مياه لغرفة خاصة في ملهى ليلي في برشلونة.

تغيير الأقوال قبل الاعتراف
نفى البرازيلي بداية معرفته بهذه الشابة، ثم قام بتغيير أقواله عدة مرات قبل أن يقرّ بأنه أقام علاقة جنسية معها، لكن بالتراضي، وبعد ساعات قليلة من إعلان لائحة الاتهام ضده في يناير، أعلن نادي بوماس أونام المكسيكي إنهاء عقد البرازيلي، الذي كان من المقرر مبدئياً أن يستمر حتى يونيو 2023.

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