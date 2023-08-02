داني ألفيس يحاول تسريع محاكمته بتهمة الاغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الظهير الدولي البرازيلي المخضرم داني ألفيس، المتهم بالاغتصاب في إسبانيا، عدم استئناف قرار مثوله أمام المحكمة، لعدم تأخير محاكمته، وذلك برغم تشكيكه في وقائع القضية.

ألفيس يواجه اتهامًا جنائيًّا

وكان داني ألفيس، الموقوف احتياطيًّا منذ يناير، قد مثل ظهر اليوم الأربعاء، أمام قاضية التحقيق في برشلونة التي أبلغته إحالته أمام محكمة؛ حيث سيقاضى بتهمة الاعتداء الجنسي، وهي تهمة جنائية تشمل في إسبانيا الاغتصاب، بحسب ما ذكرت المحكمة العليا في كاتالونيا في بيان.

وجرى إيقاف داني ألفيس، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بعد اتهامه باغتصاب شابة في حمام ملهى ليلي في أواخر ديسمبر، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وشرحت قاضية التحقيق، اليوم، للنجم البرازيلي العناصر الجرمية المجتمعة في التحقيق والتي تبرر، حسب قولها، إحالته أمام المحكمة، بحسب ما أضاف البيان الذي لم يحدد أي تاريخ للمحاكمة.

إنكار داني ألفيس

من جهته، أصدر فريق الدفاع عن ألفيس بيانًا قال فيه: إن اللاعب أنكر خلال ظهوره أمام القاضية رواية الوقائع، غير الملائمة بنظره مع الوقائع التي حدثت.

وأضاف الدفاع أنه رغم كل شيء، أشار إلى أنه لن يلجأ إلى الاستئناف، بغية تسريع الإجراءات وعدم تأخير المحاكمة.

وجرى وضع داني ألفيس رهن التوقيف من دون كفالة، لأن المحكمة التي تحقق معه شعرت أنها تخاطر بإمكانية فراره في حال خرج من السجن.

- المحكمة تعيد الاستماع لأقوال البرازيلي ألفيش في تهمة الاغتصاب

- رسميا.. بوماس المكسيكي يعلن ضم داني ألفيس

وعندما ظهرت القصة إلى العلن وقبل إيقافه، دافع ألفيس عن براءته في مقابلة تلفزيونية ونفى معرفته بالمرأة، لكن عندما استجوبه المحققون بعد اعتقاله، بدل قصته وأصرَّ على أن ما حصل بينهما كان بالتراضي.

وقال ألفيس في مقابلة لصحيفة «لافانغارديا» الإسبانية كانت الأولى له منذ اعتقاله وسجنه: «ضميري مرتاح تمامًا فيما يتعلق بما حدث في تلك الليلة في ملهى ساتون الليلي».

محاولة لتبرير الكذب

وكشف للجريدة أنه كذب في البداية لأنه كان يخشى أن تتركه زوجته إذا ما اعترف بأنه كان مع امرأة أخرى، قائلًا: «لقد كافحت بيأس لإنقاذ زواجي من الخيانة الزوجية، دون القلق من العواقب التي أدفعها اليوم».

وعاش داني ألفيس، أنجح لاعب كرة قدم في العالم برصيد 43 لقبًا، أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016، وفاز بـ23 لقبًا مع نادي برشلونة، بينها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وستة في الدوري الإسباني وأربعة كؤوس محلية.

وفي مونديال قطر نهاية العام الماضي، أصبح في سن الـ39 عامًا و210 أيام، أكبر لاعب برازيلي يشارك في نهائيات كأس العالم.