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التحقيق في حصول باريس سان جيرمان على معاملة ضريبية تفضيلية لشراء نيمار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 18 يناير 2024, 01:39 مساء
التحقيق في حصول باريس سان جيرمان على معاملة ضريبية تفضيلية لشراء نيمار
نيمار خلال إحدى مباريات فريقه السابق باريس سان جيرمان (أرشيفية: الإنترنت)
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قال مصدر إن الشرطة الفرنسية فتشت مكاتب إدارة الضرائب التابعة لوزارة المالية الفرنسية، بسبب مزاعم عن معاملة تفضيلية لنادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بشأن صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى النادي الباريسي.

تأكيد تقارير التفتيش بشأن صفقة نيمار
وأكد المصدر المقرب من التحقيق التقارير السابقة عن حدوث عمليات المداهمة والتفتيش بشأن صفقة نيمار التي نشرها موقع «ميديابارت» الاستقصائي على الإنترنت، أن المداهمة كانت جزءا من تحقيق أكبر.

وذكر «ميديابارت» في وقت سابق أن باريس سان جيرمان تلقى معاملة ضريبية تفضيلية مشتبه بها، كجزء من صفقة انتقال نيمار العام 2017 قادما من برشلونة إلى باريس سان جيرمان. وقد رفضت وزارة الاقتصاد والمالية التعليق.

وانضم نيمار إلى الهلال السعودي في أغسطس الماضي من باريس سان جيرمان، لكن مهاجم برشلونة السابق خاض خمس مباريات فقط بعدما عانى من إصابات عضلية.

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