فوز الإمارات واليابان على هونغ كونغ وفيتنام بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

حقق منتخب الإمارات فوزًا مستحقًا على نظيره هونغ كونغ 3-1، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة من بطولة كأس آسيا 2023.

الإمارات تتقدم بركلة جزاء

على استاد خليفة الدولي، سجل منتخب الإمارات الهدف الأول عن طريق عادل سلطان من ضربة جزاء في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني تمكن منتخب هونغ كونغ من إدراك هدف التعادل عن طريق تشان سيو كوان في الدقيقة 49.

وتقدم منتخب الإمارات مجددًا عن طريق زايد سلطان في الدقيقة 53، بينما سجل الهدث الثالث يحيى الغساني من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5.

ورفعت الإمارات رصيدها إلى ثلاث نقاط، بينما بقيت هونغ كونغ دون رصيد من النقاط.

وفي مباراة أخرى، استهل المنتخب الياباني حملته في بطولة كأس آسيا 2023، بالفوز على فيتنام 4-2، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة.

تقدم المنتخب الياباني بهدف أحرزه تاكومي مينامينو في الدقيقة 11، وتعادل فيتنام في الدقيقة 16 عن طريق نغوين دينه باك.

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وفي الدقيقة 33، تمكن منتخب فيتنام من تسجيل الهدف الثاني عن طريق توان هاي فام، إلا أن المنتخب الياباني سجل هدفين متتاليين عن مينامينو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وكايتو ناكامورا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب الياباني من تسجيل الهدف الرابع عن طريق آياسي يويدا في الدقيقة 85.

وحصد المنتخب الياباني أول ثلاث نقاط له في البطولة، وظل منتخب فيتنام بلا رصيد.