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60 شبكة تليفزيونية تنقل كأس آسيا لـ160 دولة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 12 يناير 2024, 04:16 مساء
60 شبكة تليفزيونية تنقل كأس آسيا لـ160 دولة
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تستعد بطولة كأس الأمم الآسيوية 2023 لكرة القدم للوصول إلى أكبر قاعدة من الجماهير في تاريخ البطولة، مع تواصل استعداد أفضل 24 منتخباً في قارة آسيا للتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الثمين.

9 ملاعب تستضيف كأس آسيا في قطر
وتنطلق النسخة الثامنة عشرة من كأس آسيا التي تستضيفها قطر، اليوم الجمعة، حيث تستمر فعالياتها حتى العاشر من فبراير المقبل، وتجرى مبارياتها في تسعة ملاعب، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ومن المنتظر أن تقوم ستين شبكة تلفزيونية ببث مباريات بطولة كأس آسيا لأكثر من 160 دولة وإقليم في كافة أرجاء العالم، حسبما أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم.
وقال داتوك سري ويندسور جون، أمين عام الاتحاد الآسيوي: «يشدد الاتحاد في إطار الرؤية والمهمة على ضمان بقاء كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في القارة، وعلى إقامة بطولات على مستوى عالمي للاعبين والفرق».

وأضاف جون في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي: «كيفما نظرنا للأمر، فإن عرض أهم بطولاتنا على مستوى الرجال في هذا العدد من الدول والأسواق، يؤكد أن طموحاتنا تتحقق، وهو يعكس المكانة المتنامية لكأس آسيا».

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وأوضح: «نحن ممتنون للثقة التي يقدمها الشبكات الناقلة وشركاؤنا الإعلاميون بكرة القدم الآسيوية، ونحن نتطلع للعمل معهم جميعاً لتقديم أفضل تجربة لجماهيرنا المتحمسة ولكافة الأطراف المعنية».
يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الـ24 المشاركة في تلك النسخة على ست مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يصعد متصدر ووصيف كل مجموعة للأدوار الإقصائية بالإضافة إلى أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

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