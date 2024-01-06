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العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 08:26 مساء
العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا
مباراة منتخب العراق أمام نظيره الكوري الجنوبي السبت 6 يناير 2024 (إكس)
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خسر منتخب العراق الأول لكرة القدم المباراة الودية التي جمعته بنظيره الكوري الجنوبي بهدف دون رد سجله لي جاي سونغ في الدقيقة الأربعين من زمن المباراة والتي جرت مساء اليوم السبت في ملعب جامعة نيويورك في العاصمة أبوظبي ضمن الاستعدادات لخوض بطولة كأس آسيا المقرر لها في قطر خلال الفترة من 12 يناير الجاري حتى العاشر من فبراير المقبل.

مباراة ودية وحيدة لمنتخب العراق
تعد مباراة كوريا الجنوبية التجربة الوحيدة في برنامج إعداد منتخب العراق في معسكره المتواصل منذ الثاني حتى الحادي عشر من يناير الجاري في أبوظبي، وفقا لجريدة «البيان» الإماراتية.

من جهته اعترف الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق إلى أن المباراة اتسمت بالصعوبة كونها أمام منافس قوي على إحراز لقب بطولة كأس آسيا، معتبرا المباراة مفيدة بغض النظر عن نتيجتها النهائية كونها شكلت فرصة لبعض لاعبي العراق للوقوف على المستويات، مشيدا بأداء لاعبيه.

ولفت كاساس إلى أن ودية كوريا الجنوبية هي الوحيدة لمنتخب العراق في معسكره الحالي في أبوظبي وقبل التوجه إلى قطر لخوض البطولة الآسيوية، معللا ذلك بضيق الوقت، مشددا على أنه سيركز في الأيام المتبقية من المعسكر على زيادة الجرعات التدريبية وتطبيق الجوانب الفنية في الوحدات التدريبية قدر المستطاع.

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وكشف كاساس النقاب عن أن نهجه وخطته المستقبلية ستكون لتأسيس منتخب عراقي قوي بمقدوره المنافسة في كل البطولات، معبرا عن سعادته بدعم الجمهور العراقي لمنتخب «أسود الرافدين» خلال ودية كوريا الجنوبية.

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