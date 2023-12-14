التكنولوجيا تغزو بطولة كأس آسيا 2023

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن آندي روزبورغ المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم إطلاق عدد من الابتكارات التكنولوجية التي ستكون متاحة للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر، وذلك لأول مرة في تاريخ البطولة.

الاتحاد الآسيوي يسعى لمساعدة المنتخبات على التقدم

وقال رزبورغ في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي في معرض ندوة لمدربي المنتخبات المشاركة: «سيتم توفير ملخصات الكاميرا التكتيكية وبيانات المباريات الحية، بالإضافة إلى استخدام أجهزة نظام الأداء والتتبع الإلكتروني، تأكيداً على رؤية الاتحاد الآسيوي في ضمان نجاح فرقه في البطولات الكبرى»، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ونظم الاتحاد الآسيوي ندوة تدريبية لمدربي المنتخبات الوطنية في آسيا عبر تقنية فيديو الاتصال المرئي قبل شهر واحد على انطلاقه أهم بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وهدفت الندوة التي حضرها المدراء الفنيون والمدربون المساعدون ومحللو الأداء في المنتخبات المشاركة في البطولة القارية، بالإضافة إلى خبراء من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى إطلاع جميع المنتخبات الـ24 المشاركة على الجوانب الفنية الكثيرة التي ستكون النقطة المحورية لمجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال كأس آسيا 2023.

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وسلط روزبورج الضوء على كيفية ظهور أبطال من جميع أنحاء القارة في البطولات الأربع الأخيرة من كأس آسيا التي أقيمت في كل من: العراق في عام 2007، واليابان في عام 2011، وأستراليا في عام 2015، وقطر في عام 2019، ما يشير إلى التطور الشامل لهذه اللعبة الجميلة في آسيا.