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المنتخب القطري في أزمة بسبب رحيل كيروش المفاجئ

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 05:07 مساء
المنتخب القطري في أزمة بسبب رحيل كيروش المفاجئ
كارلوس كيروش خلال إحدى مباريات المنتخب القطري (أرشيفية: الإنترنت)
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كشفت تقارير صحفية برتغالية اليوم الخميس السبب الحقيقي وراء انتهاء العلاقة بشكل مفاجئ بين المدرب البرتغالي كارلوس كيروش والاتحاد القطري ورحيله عن منصبه كمدير فني للمنتخب القطري لكرة القدم، مؤكدة أن كيروش وضع القطريين في أزمة قبل فترة وجيزة على انطلاق بطولة كأس آسيا.

كيروش طلب فسخ عقده مع قطر
وقالت جريدة «ريكورد» البرتغالية إن الاتحاد القطري فوجئ بطلب من كيروش للدخول في مفاوضات لفسخ العقد، وهو ما وافق عليه الاتحاد القطري وجرى إنهاء العلاقة بينهما بالتراضي، وذلك على الرغم من أن بطولة كأس آسيا ستنطلق بعد أقل من شهرين في قطر.

على الرغم من أن الاتحاد القطري سارع بالتعاقد مع الإسباني ماركيز لوبيز ليتولى مسؤولية تدريب منتخب قطر إلا أن ضيق الفترة الزمنية المتاحة أمامه لتجهيز «العنابي» للمشاركة في المعترك الآسيوي يضع الفريق القطري في أزمة كبيرة، إذ يتعين عليه المنافسة بقوة على الفوز بالكأس بالنظر إلى تنظيم البطولة في قطر.

وتولى كيروش مهمة تدريب منتخب قطر في فبراير الماضي خلفًا للمدرب الإسباني فيليكس سانشيز، ولم يحقق المدرب البرتغالي نتائج جيدة مع «العنابي» في بداية مشواره في الكأس الذهبية، حيث خرج من ربع النهائي بعد خسارة قاسية بنتيجة 0-4 أمام بنما، فيما اكتفى بانتصار وحيد بهدف من دون رد على المكسيك في دور المجموعات، بالإضافة للتعادل 1-1 مع هندوراس والخسارة 1-2 أمام هايتي.

إقالة البرتغالي كيروش من تدريب المنتخب القطري دون إيضاح أسباب
ماركيز لوبيز مدربًا جديدًا للمنتخب القطري خلفًا لكيروش

وبهذا يكون كيروش قد كرر مشاكله مع المنتخبات التي يتولى تدريبها، حيث كان قد ترك تدريب منتخب مصر أيضًا بطريقة مثيرة للجدل، بعدما كان اتحاد الكرة المصري في طريقه لتمديد عقده رغم الخروج من تصفيات كأس العالم 2022 وخسارته نهائي كأس أمم أفريقيا، ولكن المدرب البرتغالي رفض تجديد عقده لفترة قصيرة الأجل، واشترط أن يكون العقد ممتدًا حتى 2026.

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