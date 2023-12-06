إقالة البرتغالي كيروش من تدريب المنتخب القطري دون إيضاح أسباب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، الأربعاء، إعفاء المدرب البرتغالي كارلوس كيروش من مهامه دون إيضاح الأسباب.

وكتب الاتحاد في بيان إنه تم انتهاء تولي كيروش «بالتراضي بين الطرفين»، مضيفاً «كل الشكر والتقدير للمدرب كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب منتخبنا الوطني»، حسب «فرانس برس».

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واستعان الاتحاد القطري بكيروش لخلافة الإسباني فيليكس سانشيز بعد المشاركة المخيبة لمنتخب «العنابي» في المونديال الذي نظمه على أرضه في نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث ودع من الدور الأول من دون أي نقطة.