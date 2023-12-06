ماركيز لوبيز مدربًا جديدًا للمنتخب القطري خلفًا لكيروش

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه تعاقد مع المدرب الإسباني ماركيز لوبيز لتدريب المنتخب الأول خلفًا للبرتغالي كارلوس كيروش.

ماركيز لوبيز يقود منتخب قطر بكأس آسيا

وقال الاتحاد في بيان له عبر منصة «إكس»: «سيتولى ماركيز لوبيز تدريب المنتخب الوطني الأول خلال بطولة كأس آسيا 2023، التي ستقام في قطر مطلع يناير المقبل»، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».

وأعلن الاتحاد اليوم انفصاله عن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش بالتراضي بين الطرفين، وذلك من دون إبداء الأسباب.

وكتب الاتحاد القطري في بيان إنه جرى إنهاء عقد كيروش بالتراضي بين الطرفين، موجهًا الشكر والتقدير للمدرب كيروش على المدة التي أشرف بها على تدريب المنتخب القطري.

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واستعان الاتحاد القطري بكيروش لخلافة الإسباني فيليكس سانشيز بعد المشاركة المخيبة لمنتخب «العنابي» في كأس العالم 2022 الذي نظمته قطر في نوفمبر وديسمبر الماضيين، حيث ودع المونديال من الدور الأول من دون إحراز أي نقطة.