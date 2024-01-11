«فيفا» يوقف ساني 3 مباريات بسبب لقاء ودي

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف جناح منتخب ألمانيا ليروي ساني ثلاث مباريات دولية مقبلة بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة ودية أمام النمسا في نوفمبر الماضي.

الاتحاد الألماني يبحث استئناف العقوبة

ويعني قرار عقوبة ليروي ساني أن اللاعب لن يكون متاحاً لدى المدير الفني للمنتخب الألماني يوليان ناغلسمان إلا قبل وقت قصير من بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي ستقام في ألمانيا، إلا أن الاتحاد الألماني يبحث إمكانية الاستئناف ضد هذه العقوبة التي وفقا لـ«فيفا» تم فرضها في ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولا يعد القرار الذي يتضمن إلزام ساني بدفع غرامة قيمتها 2700 يورو ملزما قانونياً حتى الآن، ولكن في حال عدم تغييره سيغيب اللاعب عن المباريتين الوديتين لمنتخب ألمانيا أمام منتخبي فرنسا وهولندا المقرر إقامتهما في مارس المقبل، بالإضافة لمباراة واحدة على الأقل من المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب الألماني قبل انطلاق البطولة.

وخلال المباراة أمام منتخب النمسا التي أقيمت في فيينا يوم 21 نوفمبر الماضي حصل ساني على البطاقة الحمراء بسبب إمساكه لفيليب مويني من وجهه ودفعه للسقوط على الأرض.

واعتذر لاعب فريق بايرن ميونخ على الفور عقب المباراة التي انتهت بخسارة منتخب ألمانيا 0-2.

- رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

- غوندوغان: منتخب ألمانيا لم يتمكن من النمو

وقال ساني: «يجب أن أتحكم في نفسي، لا يمكن لهذا أن يحدث، خذلت الفريق، لم يكن هناك شيء شخصي ضد فيليب، كنت غاضباً من أدائي، كما قلت، لا يمكن لهذا أن يحدث».