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غوندوغان: منتخب ألمانيا لم يتمكن من النمو

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 09:14 مساء
غوندوغان: منتخب ألمانيا لم يتمكن من النمو
إلكاي غوندوغان خلال مشاركته في إحدى مباريات منتخب ألمانيا (أرشيفية: الإنترنت)
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قال قائد المنتخب الألماني، إلكاي غوندوغان، إن التشكيلة الحالية لمنتخب بلاده لم تتمكن من النمو كفريق بعد النكسات الأخيرة التي تعرض لها قبل مشاركته بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

غوندوغان: لاعبو منتخب ألمانيا منشغلون بأنفسهم
وصرح غوندوغان، في مقابلة أجراها مع جريدة «دي تسايت» الأسبوعية الألمانية، ونُشرت اليوم الأربعاء: «في لحظات معينة، لدي شعور بأن كل واحد منا منشغل للغاية بنفسه. لم نتمكن من النمو كفريق حتى الآن للأسف. لم يتبق لدينا الكثير من الوقت»، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ويرى غوندوغان أنه يتعين على زملائه أن يدركوا أنه «لا يمكن لجميع اللاعبين الـ11 الموجودين على أرض الملعب أن يصنعوا الفارق في الوقت نفسه، ولكن عليهم أن يثقوا ببعضهم البعض بشكل أكبر».

وأوضح اللاعب المخضرم: «نحن لا ننظر لبعضنا البعض بما فيه الكفاية، وكثيرا ما نكون منشغلين بأنفسنا. إنها حلقة مفرغة».

وبعد بداية جيدة لـ«الماكينات» تحت قيادة المدرب يوليان ناغلسمان في أكتوبر الماضي بالفوز على الولايات المتحدة، والتعادل مع المكسيك، خسر الفريق وديا أمام تركيا والنمسا الشهر الماضي.

وشدد غوندوغان: «إننا بحاجة لمهام واضحة. يحتاج الجميع لمعرفة ما يجب القيام به على أرض الملعب، ثم ينبغي أن يكون هناك تكافل. لا يمكن أن يكون الأمر بهذه الصعوبة حقا، لأن منتخب ألمانيا يتمتع بالشخصية واللياقة».

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وعلى الرغم من هذه المشكلات، فإن غوندوغان لا يزال متفائلاً بشأن قدرة منتخب ألمانيا على المضي قدماً في المسابقة القارية، التي ستقام على الأراضي الألمانية.

وأكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي السابق: «ليس لدي أدنى شك في أن منتخب ألمانيا سينجح على الرغم من سوء النتائج، وضعف مستوى الفريق في الأشهر الأخيرة».

وسيبدأ منتخب ألمانيا مشواره في بطولة «يورو 2024» بمواجهة إسكتلندا في 14 يونيو 2024، قبل أن يلاقي منتخبي المجر وسويسرا في المجموعة الأولى بدور المجموعات.

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