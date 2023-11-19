مولر: الإحباط لن يصيب منتخب ألمانيا بعد الخسارة من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نجم خط وسط منتخب ألمانيا توماس مولر، أن لاعبي «الماكينات» شعروا بالقلق بسبب الأجواء السائدة في الاستاد الأولمبي ببرلين خلال المباراة التي خسرها الفريق أمام تركيا 2-3 في المباراة الودية الدولية التي جمعت بين المنتخبين أمس السبت.

منتخب ألمانيا يسعى لإرضاء الجماهير

وقال مولر: «كنا نفكر في ضرورة أن نظهر للجماهير أننا ما زلنا قادرين على الفوز، وأن نمنحهم الشعور بعدم الاستسلام أمام تركيا. لا نسمح لأنفسنا بالإحباط، فمهمتنا أن نواصل الانطلاق»، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

ودافع مولر عن مدربه جوليان ناغلسمان، الذي بدا غاضبًا لدى سؤاله بشأن إمكانية تعرضه لنفس الانتكاسة التي مر بها سلفه هانزي فليك.

وتعرض المنتخب الألماني للهزيمة الأولى مع مديره الفني الجديد جوليان ناغلسمان وذلك أمام ضيفه التركي بنتيجة 2-3.

واستهل المنتخب مشواره مع ناغلسمان بالفوز على أميركا 3-1، ثم تعادل مع المكسيك 2-2، وأقيمت كلتا المباراتين في الولايات المتحدة الأميركية، ليخسر المدير الفني الجديد في أول ظهور له في ألمانيا بعد تعيينه خلفًا لهانزي فليك.

ويستعد المنتخب الألماني لبطولة كأس أمم أوروبا التي تقام على أرضه، وذلك بخوض المباريات الودية، فيما تأهل منتخب تركيا لنهائيات «يورو 2024».

تقدم المنتخب الألماني في الدقيقة الخامسة عن طريق كاي هافيرتز، قبل أن يدرك فيردي كارديوجلو التعادل لمنتخب تركيا في الدقيقة 38.

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وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، سجل كينان يلدز الهدف الثاني للمنتخب التركي، لكن نيكلاس فولكروغ أدرك التعادل لألمانيا في الدقيقة 49. وفي الدقيقة 71 سجل المنتخب التركي هدفه الثالث عن طريق يوسف ساري من ضربة جزاء.