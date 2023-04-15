رئيس بايرن: لم يكن ممكناً التسامح مع ما فعله مانيه

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني هيربيرت هاينر أن ما فعله لاعب الفريق ساديو مانيه لا يمكن السكوت عنه أو التسامح معه، مشيراً أن العقاب سيؤذي مانيه.

وقال هاينر في تصريحات إعلامية اليوم السبت: «ما حدث بعد المباراة لا يمكن التسامح معه. تم معاقبة ساديو. الغرامة تؤذيه، حتى مع راتبه الكبير»، وفق جريدة «بيلد» الألمانية.

وعن علاقة اللاعبين الآن في الفريق، قال رئيس بايرن: «لقد تحدث هو وليروي سانيه. ساديو اعتذر للفريق. نحن الآن نتطلع إلى الأمام».

- بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

- بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء الماضي إيقاف مهاجمه السنغالي ساديو مانيه على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه وبين زميله ليروي سانيه داخل غرفة ملابس الفريق، عقب الخسارة بثلاثية أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكشفت جريدة «بيلد» الألمانية في وقت سابق أن ساديو مانيه لكم زميله ليروي سانيه في وجهه عقب الخسارة بثلاثية في ملعب الاتحاد، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.