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بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أبريل 2023, 04:21 مساء
بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا
لاعب فريق بايرن ميونخ الألماني ساديو مانيه. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إيقاف مهاجمه السنغالي ساديو مانيه على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه وبين زميله ليروي سانيه داخل غرفة ملابس الفريق الثلاثاء.

وأكد بايرن عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» بأن المهاجم السنغالي لن يكون متاحًا للمواجهة المقبلة ضد فريق هوفنهايم في الدوري الألماني، كما أعلن أنه سيتم تغريم مانيه ماليًا، حسب «بيلد».

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وكشفت جريدة «بيلد» الألمانية في وقت سابق أن ساديو مانيه لكم زميله ليروي سانيه في وجهه عقب الخسارة بثلاثية في ملعب الاتحاد، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

طريقة حديث سانيه
اشتكى مانيه من طريقة حديث سانيه معه في الملعب، حيث أكدت الجريدة أن ليروي تحدث إلى مانيه بطريقة لم تعجب الأخير، ما دفعه للكمه في وجهه، واعتذر كلا اللاعبين للفريق اليوم على هامش التمرين الصباحي.

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