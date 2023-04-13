بايرن ميونخ يوقف ساديو مانيه ويغرمه ماليا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني إيقاف مهاجمه السنغالي ساديو مانيه على خلفية المشاجرة التي حدثت بينه وبين زميله ليروي سانيه داخل غرفة ملابس الفريق الثلاثاء.

وأكد بايرن عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» بأن المهاجم السنغالي لن يكون متاحًا للمواجهة المقبلة ضد فريق هوفنهايم في الدوري الألماني، كما أعلن أنه سيتم تغريم مانيه ماليًا، حسب «بيلد».

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وكشفت جريدة «بيلد» الألمانية في وقت سابق أن ساديو مانيه لكم زميله ليروي سانيه في وجهه عقب الخسارة بثلاثية في ملعب الاتحاد، أمام مانشستر سيتي الإنجليزي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.