«فيفا» يشدد عقوبة إيقاف مارك أوفرمارس لإرساله صورا جنسية لزميلاته

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تشديد الحظر المفروض على اللاعب الهولندي الدولي السابق مارك أوفرمارس، الموقوف في بلاده عاماً عن كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

الأدلة تثبت تورط «أوفرمارس»

جاءت العقوبة المفروضة على مارك أوفرمارس بعدما ثبت إرساله صورا جنسية لزميلاته. وقد جاء قرار «فيفا» بتشديد العقوبة، ليشمل جميع الأنشطة الكروية العالمية، حسب ما أعلن، اليوم الأربعاء، الاتحاد الهولندي لكرة القدم.

وجرى منع مارك أوفرمارس (50 عاماً) في نوفمبر 2023 من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم الهولندية عاماً، على خلفية إرساله صورا وفيديوهات جنسية لموظفات عندما كان يشغل منصب المدير الرياضي لنادي أياكس أمستردام.

واستقال أوفرمارس من منصبه في فبراير 2022، بعدما أقرّ بإرساله سلسلة رسائل غير لائقة إلى بعض زميلاته. وقال إنه يخجل من سلوكه.

وعلى الرغم من ذلك، جرى تعيين مارك أوفرمارس مديراً فنياً لنادي رويال أنتويرب البلجيكي بعد شهر من قرار معاقبته في هولندا.

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كما قررت المحكمة الرياضية الهولندية منع الجناح الدولي السابق من أداء أي وظيفة مع منظمة تابعة للاتحاد الهولندي لكرة القدم عامين، أحدهما مع إيقاف التنفيذ.