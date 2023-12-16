سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال

القاهرة - بوابة الوسط

قالت لاعبة التنس الرومانية سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا إنها غير متأكدة من إمكان العودة إلى الملاعب مجددا إذا لم تقبل محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» طعنها على قرار إيقافها لمدة أربع سنوات بسبب تناولها المنشطات.

هاليب انتهك قواعد مكافحة المنشطات مرتين

وأوقفت الوكالة الدولية لنزاهة التنس في سبتمبر الماضي هاليب (32 عاما) الفائزة بلقبي بطولتي ويمبلدون وفرنسا المفتوحة سابقا لمدة أربع سنوات بسبب واقعتي انتهاك منفصلتين للوائح مكافحة المنشطات، وفقا لوكالة «رويترز».

وقالت هاليب التي أوقفت موقتا في أكتوبر 2022 بعد اكتشاف تعاطيها مادة روكسادوستات المحظورة رياضيا في بطولة أميركا المفتوحة العام الماضي، إنها ستطعن على قرار وكالة النزاهة أمام أعلى محكمة رياضية.

وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية الثلاثاء الماضي أن جلسة النظر في الطعن ستعقد في الفترة من 7 إلى 9 فبراير.

وردا على سؤال حول إمكان انتهاء مسيرتها الرياضية إذا جرى رفض الطعن، قالت هاليب لشبكة «يورونيوز»: «نعم، لأن أربع سنوات ستكون فترة طويلة بالنسبة لعمري على الأقل».

وأضافت: «وبالنسبة لرياضي فعل هذا الشيء كل يوم لمدة 25 عاما وكرس حياته للتنس والرياضة، فلا أعرف كيف سيبدو الوضع لكنه سيكون كارثيا إذا استمر أربع سنوات. ولا أعرف كيف سأتعامل مع الأمر».

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وقالت لاعبة التنس الرومانية: «فزت ببطولة رولان جاروس بباريس عندما كنت صغيرة لذا بدأ كل شيء في مرحلة مبكرة جدا وسيكون من الرائع العودة إلى الملعب مهما كان الأمر. لكنني أريد أن أكون في الملعب فحسب لأنه المكان الذي أنتمي إليه وأشعر بالرغبة في القيام بذلك مجددا».