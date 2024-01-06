سابالينكا تواجه ريباكينا على لقب دورة بريزبين للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

في إعادة لبطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، تتواجه البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالمياً، مع الكازخستانية إيلينا ريباكينا (الرابعة) في نهائي دورة بريزبين الأسترالية لكرة المضرب الـ500، التي تشكل تحضيراً لأولى البطولات الأربع الكبرى.

وخلافاً لما تظهره النتيجة، عانت سابالينكا (25 عاماً) لحجز بطاقتها بالنهائي الخامس والعشرين في مسيرتها، والأول منذ خسارتها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز أمام الأميركية كوري غوف في سبتمبر. لكنها نجحت بالنهاية في الخروج منتصرة على مواطنتها فيكتوريا أزارنكا، الفائزة بلقب بريزبين مرتين، بمجموعتين (6-2 و6-4) في ساعة و27 دقيقة، حسب وكالة «فرانس برس».

- شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز على إسبانيا

وأنقذت سابالينكا، المصنفة الأولى في الدورة، الفرص الثلاث التي حصلت عليها مواطنتها، لانتزاع الإرسال منها. كما ترجمت خمسا من الفرص الثماني التي حصلت عليها من إرسال منافستها، ما خلق الفارق، ومنحها الفوز الرابع على ابنة الـ34 عاماً من أصل ست مواجهات بينهما.