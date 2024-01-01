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شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز على إسبانيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 04:04 مساء
شفيونتيك تقود بولندا إلى ربع نهائي كأس يونايتد للتنس بعد الفوز على إسبانيا
المتألّقة البولندية إيغا شفيونتيك بمواجهة الإسبانية سارة سوريبيس تورمو ضمن كأس يونايتد بكرة المضرب، 1 يناير 2024. (فرانس برس)
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قادت المتألقة إيغا شفيونتيك بولندا للتأهل إلى ربع نهائي كأس يونايتد بكرة المضرب، بالفوز على إسبانيا 2-1، الإثنين، خلال المنافسات المقامة في أستراليا.

ولم تُظهر المصنفة أولى عالميا أي رحمة تجاه سارة سوريبيس تورمو (48)، في فوزها ضمن منافسات الفردي 6-2، 6-1 قبل أن تتزامل مع هوبرت هوركاتش لحسم المواجهة في الزوجي المختلط بفوزهما 6-0، 6-0 خلال 53 دقيقة فقط.

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وخسر هوركاتش أمام أليخاندرو دافيدوفيتش 3-6، 6-3 و6-4. وأنهى البولنديون المجموعة الأولى بسِجل رائع 2-0 بعدما كانوا قد فازوا على البرازيل 3-0. وقالت شفيونتيك (22 عاما) إن اللعب في منافسات الزوجي تجربة جيدة، حسب «فرانس برس».

وأضافت «إنها دروس للمستقبل وتمرين رائع. نادرا ما ألعب في منافسات المختلط. عليك أن تستخدم مهارات مختلفة، الأمر يتعلق بشعورك بهندسة الملعب».

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