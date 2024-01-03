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الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 03:15 مساء
الحكم على الجزائري عطال بالسجن 8 أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة التحريض على الكراهية
لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال. (أرشيفية : الإنترنت)
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حُكِم على لاعب منتخب الجزائر لكرة القدم ونادي نيس الفرنسي يوسف عطال بالسجن لمدة ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لنشره مقطع فيديو يدعو إلى «يوم أسود لليهود».

يأتي هذا على خلفية تحرك عطال وتفاعله مع الفلسطينيين بعد تعرضهم لمجازر الاحتلال الإسرائيلي في غزة، حسب «فرانس برس».

كما فرضت المحكمة الجنائية في نيس على عطال غرامة مالية قدرها 45 ألف يورو في التهمة الموجهة إليه بالتحريض على الكراهية على أساس الدين.

أيضًا أجبر الحكم على نشر الإدانة الصادرة بحقه على نفقته الخاصة في جريدتي «نيس-ماتان» و«لوموند».

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