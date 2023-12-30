تشانغ تفاجئ فوندروشوفا بطلة ويمبلدون في كأس يونايتد للتنس

القاهرة - بوابة الوسط

ألحقت شينوين تشانغ خسارة مفاجئة بماركيتا فوندروشوفا، المتوّجة ببطولة ويمبلدون، حين فازت الصين على جمهورية التشيك، السبت، في المجموعة الخامسة ضمن النسخة الثانية لمسابقة كأس يونايتد للمنتخبات المختلطة في بيرث. وتغلّبت تشانغ (21 عاماً) على منافستها المصنّفة سابعة عالمياً 6-1 و6-2 و6-1.

وقالت تشانغ، الأكثر تقدّماً في تصنيف اتحاد لاعبات المضرب للمحترفات لعام 2023، التي ارتقت إلى المركز الخامس عشر عالمياً: «لقد كانت مجرّد مباراة عادية بالنسبة لي. لا يهمّ من أواجه. أنا سعيدة بالفوز، ومتحمّسة لمنتخب بلدي»، حسب وكالة «فرانس برس».

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بينما فاز زميلها تشي شن تشانغ، المصنّف الـ58 عالمياً، على التشيكي ييري ليهيتشكا (31) 5-7 و6-3 و6-4 في أول ظهور للصين في منافسات الزوجي المختلط.

في حين حقّق كاسبر رود فوزه الأوّل في منافسات الفردي، لكنه لم يتمكّن من قيادة النرويج إلى تجنّب الخسارة أمام هولندا.