الهلال يتعثر أمام سوبر سبورت الجنوب أفريقي في الكونفيدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

فقد فريق الهلال الليبي مباراته أمام فريق سوبر سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المجموعات من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، الأربعاء.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف. وبادر فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالتسجيل في الدقيقة 11 إثر هفوة من خط الدفاع والحارس خالد المسماري، قبل أن يعدل محمد التاورغي النتيجة لفريق الهلال في الدقيقة 23 من زمن المباراة.

ولم يتمكن فريق الهلال من استغلال الفرص التي اتيحت له خصوص النقص العددي بعد طرد حارس فريق سوبر سبورت بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 32 من زمن الشوط الأول ليكمل المباراة بعشرة لاعبين. وبدا واضحا معاناة لاعبي الفريق الليبي من سرعة فقدان الكرة.

وفي الشوط الثاني لم يتمكن لاعبو الهلال من تقديم مستوى جيد رغم لنقص العددي للخصم، الذي كثف هجماته لجبر الفريق الليبي على الدفاع.

وفي الدقيقة 76 توقفت المباراة وتدخل عناصر وطاقم تدريب فريق سوبر سبورت إلى أرض الملعب بعد تعرض أحد لاعبي الهلال للضرب وخروج البطاقة الحمراء الثانية لأحد أفراد الطاقم التدريبي للفريق الجنوب أفريقي.

وأضاع فريق الهلال فرصة ثمينة في جنوب أفريقيا وكان بإمكانه على الأقل العودة بنتيجة التعادل.

وبهذه النتيجة صعب فريق الهلال حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني بعد خساراته الثالثة في هذه المجموعة ليبقى رصيده ثلاثة نقاط فقط.