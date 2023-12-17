«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

أميركا تستضيف كأس العالم للأندية 2025

وأشار «فيفا» في بيان عبر موقعه الإلكتروني بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسيجري توزيع بطاقات الفرق المشاركة في البطولة بواقع 12 ناديًا من أوروبا وستة أندية من أميركا الجنوبية وأربعة أندية لكل من قارات أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أميركي سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد.

ونشر «فيفا» قائمة 19 ناديًا ضمنت المشاركة في البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية وهي: الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، الفائزان بدوري أبطال أفريقيا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وناديا الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الفائزان بدوري أبطال آسيا في العامين الماضيين.

كما تشارك أيضًا أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائزة بدوري أبطال أوروبا في 2021 و2022 و2023، كما تأهلت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو وبنفيكا من البرتغال بفضل نتائجها في المواسم الأخيرة بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويتبقى للقارة الأوروبية ثلاثة مقاعد يحددها تصنيف الاتحاد الأوروبي لنتائج الأندية في مشاركاتها بالمسابقات الأوروبية.

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وضمنت أندية مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأميركي وليون المكسيكي تمثيل قارة أميركا الشمالية، ويتبقى مقعد أخير لبطل القارة في 2024، كما ضمنت أندية بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي من البرازيل تمثيل قارة أميركا الجنوبية ويتبقى مقعد لبطل القارة في 2024 ومقعدان يحددهما التصنيف الدولي.

بينما ضمن فريق أوكلاند سيتي التيوزيلندي تمثيل قارة أوقيانوسيا لاحتكاره اللقب القاري في السنوات الأخيرة.

وأوضح «فيفا» في بيانه أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام بنفس نظام مونديال قطر 2022، حيث سيجري توزيع الفرق على ثماني مجموعات يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، ثم ستقام الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى نهائي البطولة مع استثناء عدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.