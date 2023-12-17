  • Alwasat News
Atwasat

«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 ديسمبر 2023, 06:37 مساء
«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية
كأس العالم للأندية (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم للأندية 2025، التي ستقام بمشاركة 32 فريقًا من مختلف أنحاء العالم.

أميركا تستضيف كأس العالم للأندية 2025
وأشار «فيفا» في بيان عبر موقعه الإلكتروني بعد اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الأحد، في مدينة جدة السعودية، إلى أن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وسيجري توزيع بطاقات الفرق المشاركة في البطولة بواقع 12 ناديًا من أوروبا وستة أندية من أميركا الجنوبية وأربعة أندية لكل من قارات أفريقيا وآسيا وأميركا الشمالية، إضافة إلى مقعد لقارة أوقيانوسيا ومقعد لفريق أميركي سيحدده الاتحاد الدولي فيما بعد.

ونشر «فيفا» قائمة 19 ناديًا ضمنت المشاركة في البطولة المقبلة لكأس العالم للأندية وهي: الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي، الفائزان بدوري أبطال أفريقيا في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وناديا الهلال السعودي وأوراوا الياباني، الفائزان بدوري أبطال آسيا في العامين الماضيين.

كما تشارك أيضًا أندية تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي الفائزة بدوري أبطال أوروبا في 2021 و2022 و2023، كما تأهلت أندية بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي وبورتو وبنفيكا من البرتغال بفضل نتائجها في المواسم الأخيرة بناء على تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا».

ويتبقى للقارة الأوروبية ثلاثة مقاعد يحددها تصنيف الاتحاد الأوروبي لنتائج الأندية في مشاركاتها بالمسابقات الأوروبية.

هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية
10 مواجهات عربية في كأس العالم للأندية قبل قمة الاتحاد والأهلي

وضمنت أندية مونتيري المكسيكي، سياتل ساوندرز الأميركي وليون المكسيكي تمثيل قارة أميركا الشمالية، ويتبقى مقعد أخير لبطل القارة في 2024، كما ضمنت أندية بالميراس وفلامنغو وفلومينينسي من البرازيل تمثيل قارة أميركا الجنوبية ويتبقى مقعد لبطل القارة في 2024 ومقعدان يحددهما التصنيف الدولي.

بينما ضمن فريق أوكلاند سيتي التيوزيلندي تمثيل قارة أوقيانوسيا لاحتكاره اللقب القاري في السنوات الأخيرة.

وأوضح «فيفا» في بيانه أن كأس العالم للأندية بنظامها الجديد ستقام بنفس نظام مونديال قطر 2022، حيث سيجري توزيع الفرق على ثماني مجموعات يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور الثاني، ثم ستقام الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة حتى نهائي البطولة مع استثناء عدم وجود مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على غزة؟

«نيويورك تايمز»: ما هي أدوات إدارة بايدن للضغط على «إسرائيل» لإنهاء الحرب على ...
توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»

توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في 2024.. والسيارات الهجينة «الحصان الرابح»
72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي

72 يوما من العدوان على غزة.. استمرار المجازر الإسرائيلية والخذلان العالمي
شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»

شاهد على «صباح الوسط»: حملة «راكم تنسو درنة»
«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا

«ألفا روميو» تستعد لطرح «ميلانو» الجديدة كليا
عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا

عودة فتى بريطاني إلى بلده بعد ست سنوات من فقدانه في فرنسا
الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير

الكويت تودع أميرها الراحل نواف الأحمد إلى مثواه الأخير
سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط

سعد الفلاح يفوز على كانديلاكي بالنقاط
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية

مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير

أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة عدم الإقصاء ومراعاة التحفظات

«القيادة العامة»: حفتر والمنفي وعقيلة يرحبون بالمشاركة في مبادرة باتيلي شريطة ...
حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد

حملة تحت هاشتاج «راكم تنسوا درنة» للتذكير بأن درنة لم تُشف بعد
مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة

مصدر لـ«الوسط»: اجتماع ثلاثي بين المنفي وعقيلة وحفتر في القاهرة
إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري

إدانة جريدة بريطانية شهيرة بتهمة اختراق البريد الصوتي للأمير هاري
عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»

عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة لحكومة الاحتلال: «لا نتلقى سوى الجثث»
مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي

مومياء غامضة مقطوعة الرأس قد تكون هي الملكة نفرتيتي
ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب

ماسك: «البشر سيختفون» لهذا السبب
للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان

للمرة الأولى.. مطر صناعي لمكافحة الضباب الدخاني في باكستان
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم للأندية
الليلة.. الاتحاد السعودي والأهلي المصري في قمة عربية بكأس العالم ...
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في ...
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
أنشيلوتي: تشافي مدرب كبير
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة...
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023
فيكتور أوسيمين أفضل لاعب أفريقي لعام 2023...
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل ......
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي...
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية
غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم ......
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في الاتحاد السعودي
مونديال الأندية: الأهلي المصري إلى نصف النهائي بعد ثلاثية في......
المزيد
غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية
غلاسكو رينجرز يتوج بكأس الرابطة الإسكتلندية...
الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز
الرئيس الأرجنتيني يدلي بصوته في انتخابات نادي بوكا جونيورز...
«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية
«فيفا» يعلن تفاصيل النظام الجديد لبطولة كأس العالم الأندية...
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال
سيمونا هاليب: الإيقاف يعني الاعتزال...
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل المشاركة في كأس العالم للأندية
مانشستر سيتي يتعادل مع كريستال بالاس في آخر مبارياته قبل ......
المزيد