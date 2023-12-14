غدا.. الاتحاد والأهلي في «ديربي» عربي خالص بكأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية صوب ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية، غدا الجمعة، لمتابعة «ديربي» عربي بين الأهلي المصري والاتحاد السعودي في الدور الثاني ببطولة كأس العالم للأندية المقامة في السعودية والتي تستمر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري.

الفائز يتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي بالبطولة، ومواجهة فريق فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

الأهلي يشارك في لبطولة بصفته بطل دوري أفريقيا، حيث توج باللقب القاري الموسم الماضي للمرة الحادية عشرة في تاريخه على حساب الوداد البيضاوي المغربي، فيما يشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية بصفته بطل الدوري السعودي، مستضيف البطولة.

وسبق للأهلي المشاركة بطولة كأس العالم للأندية ثماني مرات نجح خلالها في حصد ثلاث ميداليات برونزية أعوام 2006 و2020 و2021، فيما تعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها الاتحاد في مونديال الأندية، حيث سبق له المشاركة في مونديال 2005، عندما حل في المركز الرابع.

ويملك الاتحاد السعودي تفوقا نوعيا ونظريا على منافسه، حيث إن القيمة السوقية لبطل الدوري السعودي، بحسب تقدير موقع «ترانسفير ماركت» العالمي المتخصص في هذا الشأن، بلغت 114.43 مليون يورو، ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما القائمة بـ15 مليون يورو، فيما بلغت القيمة السوقية للأهلي 30.45 مليون يورو، ويتربع نجم وسطه المالي آليو ديانغ على قائمة الأهلي بقيمة سوقية تصل إلى 4.5 مليون يورو.

ويتفوق الاتحاد أيضا في ضمه للاعبين عالميين من أصحاب الخبرات، مثل بنزيمة الذي لعب لريال مدريد، ونغولو كانتي، كما يتفوق الفريق السعودي في المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان ثلاث مرات فاز فيها اتحاد جدة.

كما يمتلك اتحاد جدة أفضلية أخرى وهي خوض المباراة على ملعبه وأمام جماهيره، لكن هذه الأفضلية لن تكون كبيرة للغاية، خاصة أن الجالية المصرية في السعودية كبيرة وينتظر أن يوجد عدد ليس بالقليل من جماهير الأهلي في المدرجات.

الاتحاد تأهل للدور الثاني من كأس العالم للأندية بعدما فاز في افتتاح مباريات البطولة على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة، ما يعني أن الفريق السعودي دخل في أجواء البطولة مبكرا، بعكس الأهلي الذي وصل إلى السعودي مساء يوم الإثنين الماضي.

الأهلي يفتقد 3 لاعبين

ويفقد الأهلي جهود ثلاثة لاعبين في تلك المباراة، للإصابة هم: المغربي رضا سليم، والتونسي محمد الضاوي كريستو، ولاعبه أحمد عبدالقادر، بجانب عدم قيد كريم نيدفيد وصلاح محسن ومحمود متولي.

ويعول كولر في تشكيلة الأهلي على خبرات حارس مرماه الدولي محمد الشناوي، الذي تراقبه عدة أندية سعودية لضمه على سبيل الإعارة، إلى جانب لاعبه الجنوب أفريقي بيرسي تاو، الذي توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا، ومحمود «كهربا» الذي فاز بجائزة أفضل هدف للعام 2023 بأفريقيا وكذلك لاعب الوسط إمام عاشور ومحمد عبدالمنعم.

ويسعي الأهلي إلى تجاوز المرحلة الماضية التي شهدت تذبذبا في الأداء والنتائج، سواء محليا أو أفريقيا.

في المقابل، يسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز لتعويض تراجعه في الفترة الأخيرة بالدوري السعودي، حيث يحتل الفريق حاليا المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 28 نقطة من 16 مباراة وبفارق 16 نقطة عن الهلال المتصدر للبطولة ولديه 44 نقطة.

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ويفقد الفريق السعودي جهود الثنائي لويز فيليبي وأحمد شراحيلي في الوقت الذي تعززت فيه دفاعاته بعودة الدولي المصري أحمد حجازي بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، بالإضافة إلى بنزيما.

ويعول اتحاد جدة كثيرا على مجموعة اللاعبين الدوليين في عبور عقبة الأهلي المصري والتأهل لقبل النهائي، وعلى رأسهم بنزيما ونغولو كانتي وفابينيو وعمر الشنقيطي ورومارينيو.