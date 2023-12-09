فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق أينتراخت فرانكفورت خسارة مذلّة بفريق بايرن ميونيخ حامل اللقب في المواسم الـ11 الاخيرة عندما تغلب عليه 5-1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

أول خسارة لبايرن ميونخ

تعد هذه الخسارة الأولى لبايرن ميونخ هذا الموسم بعد عشرة انتصارات وتعادلَين، علما بأنّه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الماضية امام أونيون برلين، وفقا لوكالة «فرانس برس».

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كما تعد تلك الخسارة هي الأولى بعد ستة انتصارات متتالية في الدوري الألماني، ليفرط بالتالي في فرصة انتزاع الصدارة ولو موقتًا من باير ليفركوزن الذي يملك فرصة توسيع الفارق إلى ست نقاط في حال فوزه على شتوتغارت غدا الأحد.