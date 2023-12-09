هودجسون يعتذر لانتقاد جماهير كريستال بالاس

القاهرة - بوابة الوسط

اعتذر مدرب كريستال بالاس روي هودجسون لمشجعي فريقه بعد أن وصفهم بأنهم جمهور «مدلل» عندما أطلقوا صيحات الاستهجان بوجه ناديه بعد الهزيمة 0-2 أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي.

الانتصارات تغيب عن كريستال بالاس

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري الممتاز منذ انتصاره في الرابع من نوفمبر الماضي على مضيفه بيرنلي، بينما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه ليتراجع للمركز الرابع عشر بين فرق الدوري الإنجليزي العشرين، على الرغم من أنه قدم بداية واعدة هذا الموسم عندما انتصر على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال هودجسون بعد الهزيمة أمام بورنموث: «جمهور الفريق كان مدللًا في الآونة الأخيرة هنا، اعتادوا على رؤيتنا نقدم أداء جيدًا جدًا على أرضنا»، إلا أن المدرب المخضرم أوضح أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.

وأضاف هودجسون: «أشعر بالانزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي، وسأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط، لذا لابد لي من الاعتذار لهم لأنهم كانوا طيبين جدًا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي».

وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لكريستال بالاس في 2021، بعد أن احتل الفريق المركز الرابع عشر في موسمين متتاليين. بعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس 2023، وأوقف مسيرة هزائم متتالية استمرت في 12 مباراة، وحصل على 18 نقطة في عشر مباريات، وأنهى بالاس الموسم في المركز الحادي عشر، وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.

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وتلقى كريستال بالاس خسارة جديدة اليوم السبت على يد ضيفه ليفربول بهدف مقابل هدفين وذلك على الرغم من أنه كان البادئ بالتسجيل، غير أن لاعبي ليفربول تمكنوا من تسجيل هدفين ليحصدوا نقاط الفوز.