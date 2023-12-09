ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح يحرز الهدف 200

القاهرة - بوابة الوسط

حقق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إنجازا تاريخيا اليوم السبت بعدما سجل هدفا في شباك كريستال بالاس ليصل عدد الأهداف التي سجلها في جميع المسابقات إلى مائتي هدف مع ليفربول في جميع المسابقات والهدف 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أن هذا الهدف ساهم في فوز «الريدز» على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة.

محمد صلاح أول أفريقي يحرز 150 هدفا بالدوري الإنجليزي

وأصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا العدد من الأهداف بعد إيان راش الذي سجل إجمالا 346 هدفًا وروجر هانت الذي سجل 285 هدفًا وجوردان هودسون الذي سجل 241 هدفًا وبيلي ليدل الذي سجل 241 هدفًا.

ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ومن بينها هدفان سجلهما حينما كان لاعبا في تشيلسي ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما بات أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 150 متفوقًا على مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وبفوزه في مباراة اليوم تمكن ليفربول من اعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي بشكل موقت بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2 - 1.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

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ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام بورنموث. وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.