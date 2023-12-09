  • Alwasat News
Atwasat

ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح يحرز الهدف 200

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 ديسمبر 2023, 05:09 مساء
ليفربول يخطف صدارة الدوري الإنجليزي ومحمد صلاح يحرز الهدف 200
محمد صلاح في صراع على الكرة مع وارد لاعب كريستال بالاس خلال مباراة اليوم السبت 9 ديسمبر 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

حقق المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي إنجازا تاريخيا اليوم السبت بعدما سجل هدفا في شباك كريستال بالاس ليصل عدد الأهداف التي سجلها في جميع المسابقات إلى مائتي هدف مع ليفربول في جميع المسابقات والهدف 150 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما أن هذا الهدف ساهم في فوز «الريدز» على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة عشرة.

محمد صلاح أول أفريقي يحرز 150 هدفا بالدوري الإنجليزي
وأصبح محمد صلاح خامس لاعب في تاريخ ليفربول يصل لهذا العدد من الأهداف بعد إيان راش الذي سجل إجمالا 346 هدفًا وروجر هانت الذي سجل 285 هدفًا وجوردان هودسون الذي سجل 241 هدفًا وبيلي ليدل الذي سجل 241 هدفًا.

ووصل النجم المصري إلى الهدف رقم 150 في الدوري الإنجليزي ومن بينها هدفان سجلهما حينما كان لاعبا في تشيلسي ليصبح اللاعب رقم 11 الذي يصل إلى هذا العدد من الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي، كما بات أول لاعب أفريقي يسجل 150 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما أصبح محمد صلاح خامس أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى الهدف رقم 150 متفوقًا على مهاجم ليفربول السابق مايكل أوين.

وبفوزه في مباراة اليوم تمكن ليفربول من اعتلاء صدارة جدول الدوري الإنجليزي بشكل موقت بعدما قلب تأخره بهدف نظيف أمام مضيفه كريستال بالاس إلى فوز 2 - 1.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص كافة التي أتيحت لهما أمام المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني تقدم كريستال بالاس بهدف سجله جون فيليب ماتيتا في الدقيقة 57 من ركلة جزاء، ولكن الفريق تلقى ضربة موجعة بعد طرد جوردان أيو في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة التالية تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل عندما سدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد مدافعي كريستال بالاس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل هارفي إليوت الهدف الثاني لفريق ليفربول عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى إليوت ليسدد كرة قوية عانقت الشباك.

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في تصفيات كأس العالم

ورفع ليفربول رصيده إلى 37 ليعتلي صدارة جدول الترتيب بفارق نقطة أمام أرسنال الذي يمكنه استعادة الصدارة في حال فوزه على أستون فيلا في المباراة التي تجمعهما في وقت لاحق من اليوم.

وأصبح هذا الانتصار هو الحادي عشر لفريق ليفربول في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في أربع.

في المقابل توقف رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام بورنموث. وباتت هذه الخسارة هي الثامنة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مثلها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟

هل باتت مبادئ «اليوم العالمي لحقوق الإنسان» حبرًا على ورق في ظل ما يجري بغزة؟
شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ناجحة (صور)

شاهد.. الجزيرة تتفوق على الاتحاد المصراتي في ودية زوارة للطائرة.. والبس: بطولة ...
مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء دولة فلسطينية

مسؤولة بـ«هيومن رايتس» تطالب بإلغاء اتفاقات إبراهام وتؤكد أنها لم تضمن إنشاء ...
الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء

الشعراء يصدحون «في حب درنة» على المسرح الشعبي بنغازي الأربعاء
الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي أي أحد

الشريف لـ«بوابة الوسط»: لن أسكت عن حق كل موظف في شركة المنشآت الرياضية.. وسأقاضي...
الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي

الزعلوك لـ«بوابة الوسط»: الأندية تهمل النشء.. ويجب التعامل معه كمشروع اقتصادي
دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية

دراسة: 3 من كل 4 أشخاص في أفريقيا لا يملكون تكلفة وجبة صحية
شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب محاسبة المقصرين

شاهد.. «في التسعين» يفتح ملف إهمال المنشآت الرياضية.. والخمسي: مشروع دولة ويجب ...
توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا

توقيف 80 رجلاً بتهمة استغلال الأطفال جنسياً في عملية «غير مسبوقة» في فرنسا
«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية

«ميتا» تعزز شفافية الذكاء الصناعي بإضافة علامة مائية غير مرئية
استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي

استشهاد حكواتي غزة جرّاء القصف الإسرائيلي
الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»

الفيلم الوثائقي الليبي «حقوق تائهة» يتحصل على جائزة «العدالة والسلام»
بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان

بث صوتي لمعاناة الفلسطينين في المتحف الوطني بلبنان
فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان

فيصل البدري.. نجم خط وسط المنتخب الوطني بدرجة فنان
فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم

فرانكفورت يسحق بايرن ميونيخ ويلحق به الخسارة الأولى هذا الموسم
«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)

«بودكاست ويڤ»: (Podcast Wave: Kwifya X Amaka)
تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة

تأجيل «ديربي العاصمة» بين الأهلي طرابلس والمدينة 24 ساعة
«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت

«في التسعين»: مستقبل تحضيرات المنتخب للعام الجديد وملف حل شركة المنشآت
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
محمد صلاح يحلم باستعادة عرش أفضل لاعب أفريقي
محمد صلاح يحلم باستعادة عرش أفضل لاعب أفريقي
هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية
هالاند أطول اللاعبين والشحات الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية
مانشستر يونايتد ينهار بثلاثية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد ينهار بثلاثية أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني
بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني
محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بـ«إنجاز استثنائي»
محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بـ«إنجاز استثنائي»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل ......
توقيف الجزائري يوسف عطّال احتياطيًا بسبب منشوره حول العدوان الإسرائيلي
توقيف الجزائري يوسف عطّال احتياطيًا بسبب منشوره حول العدوان ......
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي
شاهد.. لاعب الفتح يتسبب في ركلة جزاء كوميدية بالدوري السعودي...
«البريميرليغ» يعود بقمة خاصة بين السيتي وليفربول بتوقيت ليبيا
«البريميرليغ» يعود بقمة خاصة بين السيتي وليفربول بتوقيت ......
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين
قمة مرتقبة بين «كبرياء» البرازيل و«طموحات» الأرجنتين...
المزيد
توتنهام يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
توتنهام يقسو على نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي...
شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية
شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية...
غدًا.. «كاف» يقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب
غدًا.. «كاف» يقيم حفل جوائز الأفضل في أفريقيا بالمغرب...
محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بـ«إنجاز استثنائي»
محمد صلاح يعد جماهير ليفربول بـ«إنجاز استثنائي»...
بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني
بيتيس يفرض التعادل على ريال مدريد بالدوري الإسباني...
المزيد