صدام قوي بين مانشستر سيتي وتوتنهام في قمة الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

يصطدم فريق مانشستر سيتي بنظيره توتنهام، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، في مواجهة صعبة يسعى من خلالها الفريقان إلى تحقيق الانتصار على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

توتنهام يريد إيقاف هزائمه بالدوري الإنجليزي

ويأمل توتنهام في إيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث هزائم على التوالي.

ويواجه مدرب توتنهام إنجي بوستيكوغلو أزمة كثرة الإصابات في الفريق، على رأسهم جيمس ماديسون وإيفان بيريسيتش وريتشارليسون ورودريغو بينتانكور.

وخاض السيتي 13 مباراة، حقق خلالها تسعة انتصارات وتعادلين وهزيمتين، حاصدًا 29 نقطة، فيما يملك فريق توتنهام 26 نقطة من ثمانية انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم.

وقال مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، إن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي صعبة للغاية هذا الموسم، بل إنها تزداد صعوبة في كل موسم عن الذي يسبقه.

في المقابل، أكد مدرب توتنهام، إنجي بوستيكوغلو، أنه على الرغم من الإصابات العديدة التي تضرب لاعبي فريقه، فلإنه على أهبة الاستعداد لمواجهة السيتي.

- غوارديولا يشيد بمدرب توتنهام قبل مواجهة الأحد بالدوري الإنجليزي

- 370 هدفاً خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي

وأوضح: «بالنسبة لي هذه هي الأوقات المهمة، لأن هذا سيظهر نوع فريق كرة القدم الذي نريد أن نكون عليه، علينا الإطاحة بأندية القمة، وأملي أن أجعل هذا النادي كبيرًا».

وأكد أن اللعب ضد مانشستر سيتي أو أي فريق يدربه غوارديولا يمثل تحديًا قويًا.