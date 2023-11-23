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370 هدفاً خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 23 نوفمبر 2023, 01:47 مساء
370 هدفاً خلال 120 مباراة بالدوري الإنجليزي
لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بإحراز هدف خلال إحدى مباريات الدوري الإنجليزي (إكس)
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تستأنف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فعالياتها مجدداً بعد غدٍ السبت، بعدما توقفت لمدة أسبوعين بسبب فترة التوقف الدولي الأخيرة خلال عام 2023.

ورصدت وكالة الأنباء البريطانية الضوء عددا من الظواهر البارزة التي شهدتها المسابقة العريقة بعد مرور 12 جولة على انطلاق الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.

وفرة الأهداف بالدوري الإنجليزي
شهدت الجولات الإثنى عشر من الدوري الإنجليزي تسجيل 370 هدفاً خلال 120 مباراة جرت حتى الآن في هذا الموسم، ليبلغ المعدل التهديفي للمسابقة أكثر من ثلاثة أهداف في اللقاء الواحد.

وفي حال استمرار تلك النسبة التهديفية المرتفعة فيما تبقى من منافسات الموسم، فإن هذا المعدل سيكون غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بنظامه الحديث، الذي بدأ موسم 1992-93، حيث شهد الموسم الماضي أعلى نسبة تهديفية خلال موسم واحد في تاريخ البطولة بنظامها الحديث، بعدما جرى تسجيل 1084 هدفاً في 380 مباراة، بمعدل 2.85 هدف في اللقاء الواحد.

أما الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي فيبلغ المعدل التهديفي فيه 3.08 هدف في المباراة الواحدة، ما يعني أنه سيجري تسجيل 1171 هدفاً مع نهاية هذا الموسم، وهو رصيد تهديفي لم يجرِ تجاوزه سوى في المواسم الأولى للنظام الحديث للدوري الإنجليزي، حينما كانت البطولة تضم 22 نادياً آنذاك، وكان يتعين على كل فريق خوض 42 مباراة بالبطولة، بدلاً من الشكل الحالي الذي يضم 20 نادياً، على أن يلعب كل فريق 38 لقاء.

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وقد واصل النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي توج بجائزة هداف المسابقة في الموسم الماضي، نهمه الهجومي، حيث يتصدر الآن ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 13 هدفاً، بفارق ثلاثة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول.

وجرى تسجيل خمسين هدفاً في الدقائق المضافة من إجمالي 370 هدفاً أحرزت بالمسابقة حتى الآن، وهو ما يشكل 13.5% من مجموع عدد الأهداف المسجلة حالياً، علماً بأن تلك النسبة بلغت 7.7% الموسم الماضي، الذي شهد تسجيل 84 هدفاً في الوقت الضائع طوال المسابقة.

3 تعادلات سلبية
انتهت ثلاث مباريات فقط بالتعادل السلبي في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، كانت من بينها مباراتان متتاليتان بملعب كريستال بالاس، الأولى ضد فولهام في 23 سبتمبر الماضي، والثانية أمام نوتينغهام فورست بعدها بأسبوعين، فيما كانت المواجهة الثالثة التي انتهت بتلك النتيجة بين بورنموث وضيفه تشيلسي.

منافسة ضارية على صدارة الدوري الإنجليزي
ويشهد الدوري الإنجليزي هذا الموسم حصول خمسة فرق على 25 نقطة على الأقل، وهو أكبر عدد من الأندية في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل لهذا الرصيد من النقاط بعد انتهاء المراحل الـ12 الأولى للموسم.

ووصلت أربعة فرق لهذا العدد من النقاط بعد خوض أول 12 مباراة في البطولة خلال مواسم 2011-2012، و2016-2017، 2018-2019، 2019-2020، لكن مع وصول أندية مانشستر سيتي وليفربول وآرسنال وتوتنهام وأستون فيلا لهذا الرصيد النقطي الآن، فإن هذا يبدو أمراً غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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