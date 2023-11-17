حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم حسم عشر نقاط من رصيد نادي إيفرتون لخرقه القواعد المالية للدوري الممتاز، حسب ما أعلن النادي اليوم الجمعة.

الدوري الإنجليزي يحيل إيفرتون للتحقيق

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز نادي إيفرتون إلى لجنة تحقيق في شهر مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة انتهت بموسم 2021-2022، وفقا لوكالة «فرانس برس».

من جانبه، أكد النادي في بيان أصدره تعليقا على عقوبة رابطة الدوري الإنجليزي، أنه ينوي استئناف العقوبة.

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وبعد مرور 12 جولة من عمر الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، يحتل فريق إيفرتون المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة، ما يعني أنه بعد تطبيق العقوبة بحق سينخفض رصيده ليصبح أربع نقاط فقط ويتراجع إلى المركز الأخير متساويا مع بيرنلي الذي يقبع في قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز.