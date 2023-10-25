إيفرتون مهدد بأقصى عقوبة في تاريخ الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

يواجه فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم عقوبة تقضي بخصم 12 نقطة من رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد التحقيق في انتهاكات مزعومة للقواعد المالية من قبل النادي، وفقاً لتقرير صدر اليوم الأربعاء.

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وقالت جريدة «ديلي تلجراف» البريطانية إن رؤساء الدوري الممتاز طلبوا من لجنة مستقلة فرض العقوبة الصارمة على إيفرتون التي ستكون أكبر عقوبة نقاط في تاريخ مسابقة الدوري الإنجليزي، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وستترك خسارة 12 نقطة فريق إيفرتون بخمس نقاط في قاع جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي هذا الموسم. ويحتل فريق شون دايك حالياً المركز السادس عشر برصيد سبع نقاط بعد خسارته ستًا من مبارياته التسع الأولى.

وأحال الدوري الإنجليزي الممتاز إيفرتون إلى اللجنة المستقلة في مارس الماضي بسبب انتهاك مزعوم لقواعد الربحية والاستدامة خلال فترة تنتهي بموسم 2021-2022.

ويُسمح لأندية الدرجة الأولى بخسارة ما يصل إلى 105 ملايين جنيه إسترليني كحد أقصى على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات.

وقال إيفرتون في بيان صدر عنه اليوم: «النادي يتحدى بشدة مزاعم انتهاكات مزعومة للقواعد المالية، ومع فريق الخبراء المستقل الخاص به واثق تمامًا من أنه لا يزال ممتثلًا لجميع القواعد واللوائح المالية».

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وأضاف بيان النادي: «إيفرتون مستعد للدفاع بقوة عن موقفه أمام اللجنة، لقد قدم النادي على مدار عدة سنوات معلومات إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بطريقة منفتحة وشفافة، واختار بوعي التصرف بأقصى قدر من حسن النية في جميع الأوقات».