غوارديولا يشيد بمدرب توتنهام قبل مواجهة الأحد بالدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا بنظيره أنجي بوستيكوغلو الذي يزور فريقه توتنهام ملعب الاتحاد بعد غد الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي، ووصفه بالمدرب الذي جعل كرة القدم مكاناً أفضل، والذي كان يتابعه منذ أن التقيا لأول مرة في اليابان قبل سنوات.

توتنهام في اختبار صعب أمام مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي حامل اللقب المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال، فيما يحتل توتنهام المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط عن منافسه في المباراة المقبلة بعدما خسر آخر ثلاث مباريات وابتعد عن الصدارة، وفقا لوكالة «رويترز».

وستكون مواجهة مانشستر سيتي أصعب اختبار لتوتنهام حتى الآن تحت قيادة مدربه الجديد، وقال غوارديولا إنه متأكد من أنه سيكون هناك الكثير من المتعة خلال المباراة.

ويتذكر غوارديولا مواجهتهما الوحيدة السابقة قائلاً: «لقد واجهت بوستيكوغلو مرة واحدة فقط منذ ثلاثة أو أربعة مواسم أثناء الفترة التحضيرية عندما لعبنا في اليابان ضد فريق يوكوهاما».

وأضاف: «كان أنجي بوستيكوغلو هو مدرب يوكوهاما وشاهدت بعض المقاطع قبل اللقاء. كانت المباراة الثانية في فترة التحضير للموسم الجديد وقلت.. رائع، هناك أشياء تعجبني».

وأشار «قلت للاعبين حينها أعلم أننا لسنا في كامل الجاهزية، لكننا سنواجه فريقاً جيداً في الالتحامات ومميزاً في بناء الهجمات ويعتمد على حارسه في ذلك».

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وفاز مانشستر سيتي بتلك المباراة، لكن غوارديولا قال إن ذلك جعله يولي اهتماماً أكبر ليتابع تقدم بوستيكوغلو مع فريقي سيلتيك وتوتنهام.

وأوضح غوارديولا: «أعتقد أن شخصيات مثل أنجي بوستيكوغلو يجعلون كرة القدم مكاناً أفضل.. قلت عدة مرات إنني مدرب، ولكن في نفس الوقت متابع، وأنا أستمتع كثيراً بالطريقة التي يلعب بها توتنهام والنهج الذي يتبعونه».