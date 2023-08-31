غوارديولا أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2023

القاهرة - بوابة الوسط

فاز مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الإسباني بيب غوارديولا بجائزة أفضل مدرب في أوروبا لموسم 2022/2023م.



وغاب بيب عن حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في موناكو على هامش قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بسبب إجرائه عملية جراحية في ظهره.

وحقق غوارديولا مع السيتي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.

وفي الحقل نفسه، فاز النرويجي إيرلنغ هالاند بجائزة أفضل لاعب في أوروبا لعام 2022/2023م، متفوقًا على ليو ميسي ودي بروين. وخاض هالاند 58 لقاءً رفقة فريق مانسشتر سيتي الإنجليزي، قدم خلالها 63 مساهمة، وأحرز 55 هدفًا.