غدا.. أتلتيكو مدريد يبحث عن الفوز المستحيل في معقل برشلونة بالدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على برشلونة في ملعبه الموقت «لويس كومبانيس الأولمبي» غدًا الأحد في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم وهدفه تحقيق انتصار ظل مستحيلًا، سواء في عهد المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني أو قبله بأعوام.

23 مباراة لأتلتيكو مدريد بلا فوز على أرض برشلونة

وتعود آخر مرة حقق فيها أتلتيكو مدريد الفوز على أرض برشلونة إلى عام 2006، ومن وقتها مر 17 عامًا تواجه خلالها الفريقان 23 مرة دون أن يفوز «الروخيبلانكوس» على «البارسا»، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

وتحت قيادة سيميوني تعد أبرز مباراة جمعت بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ملعب الأخير تلك التي أقيمت في 17 مايو 2014 في الجولة الاخيرة من الدوري وانتهت بالتعادل 1-1، ليتوج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني.

ويعد التعادل أفضل نتيجة حققها أتلتيكو مع سيميوني على ملعب برشلونة، سواء في «الليغا» أو كأس الملك أو كأس السوبر الإسباني أو دوري أبطال أوروبا.

وإجمالًا خاض «الروخيبلانكوس» مع سيميوني 16 مباراة زائرًا على أرض برشلونة لم يحقق فيها أي انتصار سواء في وجود نجم «البارسا» السابق ليونيل ميسي أو دونه، ولكن سيميوني لم يدخر جهدًا وحاول بشتى الطرق أن يهزم برشلونة على أرضه، سواء بأساليب لعب أو تشكيلات مختلفة، لكن التوفيق كان يعانده دومًا، ومن أصل 16 مباراة انتهت سبع بالتعادل، وتسع بهزيمة أتلتيكو مدريد، وذلك بدءًا من 16 ديسمبر 2012 عندما سقط أتلتيكو 0-1، وحتى 23 أبريل 2023 عندما سقط بنفس النتيجة.

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ولا ترتبط عقدة أتلتيكو مدريد على أرض برشلونة بسيميوني فحسب، إذ إن فريق «الروخيبلانكوس» لم يتمكن من تحقيق الفوز زائرًا في معقل «البارسا» منذ 5 فبراير 2006، ووقتها انتصر أتلتيكو مدريد للمرة الأخيرة حتى الآن على برشلونة، وكان ذلك بنتيجة 3-1.