صدام برشلونة وأتلتيكو مدريد يخطف الأنظار في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

تشهد الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد المقبل صداما بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، يخوضه الفريقان بحالة من التفاؤل بعد ضمان تأهلهما إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وبرغبة في حصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من ريال مدريد وجيرونا متصدري ترتيب فرق «الليغا».

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة متقدما بفارق الأهداف فقط أمام جيرونا الثاني، بينما يحل أتلتيكو مدريد ثالثا وله 31 نقطة بفارق الأهداف أمام برشلونة الرابع، علما بأن أتلتيكو لديه مباراة مؤجلة أمام إشبيلية، وفقا لتقرير وكالة الأنباء الإسبانية.

ويرغب برشلونة في استغلال الثقة التي اكتسبها من انتصاره على بورتو 2-1 في دوري أبطال أوروبا وتجاوز الشكوك التي لازمته أخيرا، فيما يرغب أتلتيكو مدريد في إثبات قدرته على التنافس كما فعل على أرض فيينورد الذي اكتسح 1-3.

وستمثل هذه المباراة أهمية خاصة للبرتغالي جواو فيليكس المعار من أتلتيكو مدريد لبرشلونة حيث يقدم أداء مذهلا في صفوفه، وكذلك للفرنسي أنطوان غريزمان الذي عاد للتألق مع «الروخيبلانكوس» بعد فترة باهتة في قلعة «البارسا».

ولم يتمكن أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني من الفوز على برشلونة في ملعبه حتى الآن، ومنذ تولي تشافي هيرنانديز تدريب برشلونة فاز فريقه دوما بمواجهات الفريقين على أرضه، غير أن الفريق الكتالوني فاز في «الليغا» هذا الموسم بجميع المباريات التي أقيمت على أرضه.

ريال مدريد يواجه غرناطة

من ناحية أخرى، يرغب ريال مدريد الذي عاد للصدارة بفضل تعادل جيرونا أمام أتلتيك بلباو الجولة الماضية، في الحفاظ على مكانته على الرغم من كثرة الإصابات التي يعاني منها.

ويستقبل ريال مدريد بعد غد السبت غرناطة صاحب المركز قبل الأخير الذي عين الأوروجوائي ألكسندر «كاسيكي» ميدينا مدربا جديدا خلفا لباكو لوبيز.

وتعود المرة الوحيدة التي فاز فيها غرناطة على الريال في «سانتياغو بيرنابيو» في «الليغا» إلى يناير 1974، إلا أن الفريق خسر الفريق مبارياته الـ14 الأخيرة أمام ريال مدريد.

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أما جيرونا فلا يزال يقدم أداء جذابا وتنافسيا بقيادة المدرب ميتشيل سانشيز وسيستقبل بعد غد فالنسيا صاحب المرتبة التاسعة، فيما تنطلق الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني غدا الجمعة بمواجهة لاس بالماس وخيتافي.