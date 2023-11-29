لا بورتا: معنويات لاعبي برشلونة «حديد» قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن الانتصار الذي حققه الفريق على حساب بورتو في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2-1، الذي بلغ به الدور ثمن النهائي للبطولة، سيمنح لاعبي الفريق معنويات حديدية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، الأحد المقبل.

برشلونة يواصل التقدم

وخلال تقديم البيان الخاص بالذكرى الـ125 التي سيحتفي بها نادي برشلونة العام المقبل، أوضح خوان لابورتا أنه على الرغم من العوائق، فإن الفريق بقيادة تشافي هرنانديز يواصل التقدم للأمام.

وقال إن الفوز على بورتو منحه سعادة كبيرة، سواء من جهة الجماهير أو المدرب تشافي هرنانديز الذي -من وجهة نظره- اجتاز مواقف صعبة خلال الأسابيع الأخيرة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

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وأضاف: «شعرت بالرضا عندما رأيت جواو فيليكس وجواو كانسيلو يسجلان الأهداف، وعندما شاهدت بيدري يركض لمسافة 13.5 كيلومتر، وما قام به بيدري وغافي، بجانب عودة فرينكي دي يونغ، واستعادة الكرة، وكوننا فريقا لا يهزم. البعض كان ينتظر خسارتنا».