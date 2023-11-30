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ميسي يرفض لقاء «حمار ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 05:20 مساء
ميسي يرفض لقاء «حمار ليفربول»
ليونيل ميسي خلال إحدى مباريات فريق إنتر ميامي الأميركي (أرشيفية: الإنترنت)
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رفض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضًا للظهور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا بثته شبكة «سي بي إس سبورتس» بميامي الأميركية، مساء أمس الأربعاء.

ميسي غاضب من مدافع ليفربول السابق
وقالت جريدة «ديلي ميل» البريطانية اليوم الخميس، إن رفض ميسي جاء لأن مدافع ليفربول السابق جيمي كاراغر كان حاضرًا في البرنامج، وفقا لما ذكرته الإعلامية كيت عبدو.

وقال كاراغر في وقت سابق، إن ميسي أرسل له رسالة خاصة على تطبيق «إنستغرام» بعدما انتقد انتقاله من برشلونة الإسباني إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث وصفه الأسطورة الأرجنتينية بـ«الحمار».

ويبدو أن ميسي ليس مستعدًا لفتح صفحة جديدة مع كاراغر، حيث رفض الجلوس في المكان نفسه الذي يتواجد فيه مدافع ليفربول السابق.

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وقالت كيت عبدو للمشاهدين: «أنتم تعلمون أننا وجهنا دعوة رسمية إلى نادي إنتر ميامي، وطلبنا من ميسي أن يحضر العرض، هل تعلمون ماذا كان الرد الرسمي؟. من الواضح أن ليونيل ميسي لن يحضر في أي برامج تلفزيونية يكون جيمي كاراغر جزءا منها».

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