ماري إيتا تدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

دخلت ماري لويس إيتا التاريخ كأول سيدة تعمل ضمن الجهاز الفني لفريق للرجال، تشارك في مباراة بدوري أبطال أوروبا، لكنه كان النبأ الوحيد الجيد لفريق يونيون برلين خلال مواجهته أمام مضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي، أمس الأربعاء.

ماري إيتا أول امرأة تدرب فريقا للرجال بالدوري الألماني

وسبق أن دخلت إيتا تاريخ الدوري الألماني كونها أول امرأة تدرب فريقاً للرجال في دوري الدرجة الأولى «البوندسليغا» وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وتعادل يونيون برلين للمباراة الثانية على التوالي بعد سلسلة من الهزائم المتتالية تحت قيادة المدرب السابق أورس فيشر، لكن التعادل مع سبورتينغ براغا 1-1 يعني أنه يتوجب على يونيون برلين الفوز على ضيفه ريال مدريد الإسباني يوم 12 ديسمبر المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، على أن يفوز نابولي الإيطالي على سبورتينغ، لكي يحسم المركز الثالث وينتقل للمشاركة في الدوري الأوروبي.

وسيكون المركز الثالث والتحول إلى الدوري الأوروبي بمثابة عزاء بسيط للاضطراب الذي اجتاح الفريق الذي أبدع خلال السنوات الأخيرة.

وقال المدرب الكرواتي الجديد نيناد بيليكا خلال مباراته الأولى مع يونيون برلين إنه يعرف أين تكمن المشاكل، وأضاف بيليكا: «في ظل فقدان الثقة، لا يهم حقاً أي طريقة تلعب بها.. هناك خوف معين في أقدام ورؤوس اللاعبين، علينا أن نتحدث بإيجابية للفريق».

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ويبحث يونيون برلين عن فوزه الأول خلال 16 مباراة في كل البطولات حينما يحل ضيفا على بايرن ميونخ حامل اللقب بعد غد السبت في البوندسليغا.

وأشار بيليكا: «لدينا مشاكل مع الكرة ولا نثق في أنفسنا في إرسال التمريرات الخطيرة».